Infantinu se nakon Mundijala trese fotelja: "Njegova moć je presušila"

Nakon što je ovo Svjetsko prvenstvo obilježio jedan od najvećih skandala u povijesti u režiji predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, mnogi su se pitali što će se dogoditi kada se prašina slegne. Nismo još baš došli do tog trenutka, međutim, pojavila se jedna, po mnogima i lako očekivana, posljedica Infantino­va poteza da bez ikakve borbe dopusti politici miješanje u sport.

Podsjetimo, američki predsjednik je uoči utakmice osmine finala između SAD-a i Belgije nazvao predsjednika FIFA-e kako bi najbolji američki strijelac Folarin Balogun mogao zaigrati unatoč tome što je u šesnaestini finala protiv BiH dobio crveni karton. FIFA je to dopustila, a na njihovu sreću Belgija je s 4:1 lakoćom slavila u toj utakmici; teško je zamisliti reakciju javnosti da je SAD još i prošao u četvrtfinale, uz taj “poguranac”, prenose Sportske novosti.

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Naime, ono što treba zabrinjavati predsjednika Infantina jest činjenica da mu već sljedeće godine slijede izbori i da mu ovakva odluka, koja dopušta izravno miješanje politike u sport, sigurno nije pomogla. Nekoliko zemalja koje su prethodno podržale Infantino­v ponovni izbor sada želi povući tu podršku. Vjeruju da je odluka o odgodi Balogunove suspenzije potencijalno manipulirala ishodom utakmice.

“Iako se očekuje da će Infantino preživjeti posljedice i da neće biti protukandidata na izborima sljedeće godine, skandal je nanio takvu štetu njegovom ugledu da će gotovo sigurno biti spriječen u ostvarenju svojih glavnih ciljeva u idućem mandatu: proširenju Svjetskog klupskog prvenstva i/ili pretvaranju istog u dvogodišnji turnir”, navodi Martyn Ziegler u britanskom The Timesu.

Još jedna stvar koja se pomalo zaboravlja. Po trenutnom pravilniku, čak i ako Infantino dobije izbore koji slijede, ovo će mu biti posljednji mandat na mjestu predsjednika. Poziciju će napustiti najkasnije 2031. godine, a nakon ovakvog skandala teško će moći mijenjati FIFA-ine statute bez ikakve opozicije.

– Političko uplitanje u nogomet ne može biti jače od onoga što je Trump učinio, a FIFA-ini pokušaji objašnjenja bili su smiješni. Infantino­va moć je presušila, sada je vrlo izoliran i bit će zapamćen kao neuspješan predsjednik – rekao je jedan neimenovani, dobro informirani, izvor za The Times.

Njemačka, Nizozemska, Belgija, Norveška i Švicarska izdale su priopćenja u kojima kritiziraju odluku disciplinskog odbora FIFA-e da odgodi suspenziju Balogunu. Belgija, čija se reprezentacija suočila s Balogunom u utakmici osmine finala, jedna je od zemalja koje su u posljednjih nekoliko tjedana pisale Infantinu kako bi ponudile podršku za njegov ponovni izbor. Infantino­va glavna baza moći do sada bila je Afrika, a Nogometni savez Nigera ovog je tjedna podržao “svog” čovjeka, rekavši da “odbacuje svaki pokušaj manipulacije ili destabilizacije te obećava svoju nepokolebljivu podršku predsjedniku”, ali drugi nogometni savezi, poput onih u Egiptu i Senegalu, preispituju svoju odluku.

Engleski nogometni savez odlučio je prije nekoliko tjedana pisati Infantinu nudeći svoju podršku za njegov reizbor iako je dobro znao da je protiv njega podnesena etička pritužba koju je podnio Norveški nogometni savez zbog navodnog kršenja pravila političke neutralnosti. Ipak, čini se da smatraju kako ta pritužba ne vodi nikamo.

Uz sve kontroverzne sudačke odluke, miješanje politike u sport, pa i preskupe ulaznice koje su obilježile cijeli Mundijal, vrlo je vjerojatno da je odluku o Balogunovoj suspenziji donio samo jedan član FIFA-ina disciplinskog odbora. To je uobičajena praksa za veliku većinu slučajeva, ali FIFA je odbila reći koji je član (ili članovi) bio uključen.

“Tijekom protekle dvije godine većinu od stotinjak slučajeva odlučivao je zamjenik predsjednika, Jorge Palacio iz Kolumbije, postupajući samostalno. Predsjednik odbora, Mohammad al-Kamali iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ne pojavljuje se ni u jednom od objavljenih slučajeva”, navodi The Times.

FIFA je odbila pojasniti što se sve događalo u pozadini prije donošenja takve odluke, Trumpova tvrdnja da je on osigurao odluku o micanju suspenzije, nakon čega je Bijela kuća iznijela izuzetno štetne insinuacije o sucu koji je isključio Baloguna, stavila je FIFA-u u nezgodnu situaciju. Najgore je za čovjeka kojeg čekaju izbori već iduće godine.