Infantino se oglasio usred afere koja trese FIFA-u, jedna rečenica izazvala je lavinu reakcija

Gianni Infantino ponovno je izazvao reakcije javnosti, i to u trenutku kada se sve glasnije govori o njegovoj odgovornosti zbog kontroverze oko američkog reprezentativca Folarina Baloguna, piše Net.hr.

Dok se FIFA suočava s kritikama zbog odluke kojom je Balogunu poništena suspenzija i omogućeno igranje protiv Belgije, prvi čovjek svjetskog nogometa nije se izravno osvrnuo na slučaj. Umjesto toga, na društvenim mrežama pohvalio je organizaciju Svjetskog prvenstva i posebno istaknuo rad sudaca.

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"Bez sudaca nema nogometa", poručio je Infantino, naglašavajući kako se njihove odluke moraju poštovati.

Njegova objava dodatno je rasplamsala rasprave, pogotovo nakon što je u javnost izašla informacija da je američki predsjednik Donald Trump razgovarao s Infantinom o slučaju Balogun. Kontroverze oko suđenja dodatno su pojačane nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske protiv Portugala i poništenog pogotka u završnici susreta.