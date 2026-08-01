Infantino popustio pod pritiskom: Povlači se plan koji je podijelio nogometni svijet

FIFA je odustala od kontroverznog projekta FIFA Forward Enterprise, kojim je bilo predviđeno osnivanje nove komercijalne tvrtke i otvaranje dijela vlasništva privatnim investitorima. Odluku je u subotu rano ujutro objavio predsjednik krovne svjetske nogometne organizacije Gianni Infantino.

Prema ranije predstavljenom planu, nova tvrtka upravljala bi komercijalnim i operativnim poslovima povezanima s FIFA-inim natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo. Vrijednost tvrtke procjenjivala se na oko 20 milijardi dolara, a vanjskim ulagačima moglo je biti ponuđeno do 20 posto udjela. FIFA je na taj način namjeravala prikupiti približno 4,2 milijarde dolara i povećati izdvajanja za razvoj nogometa u svojim članicama.

Projekt je, međutim, izazvao snažan otpor unutar nogometnog svijeta. Posebno oštro reagirala je UEFA, čije su članice odbacile mogućnost da privatni investitori dobiju udio u prihodima i komercijalnim pravima najvažnijih FIFA-inih natjecanja. Protivnici prijedloga upozoravali su i na nedostatak transparentnosti te nedovoljno uključivanje nacionalnih saveza i kontinentalnih konfederacija u donošenje odluke.

Infantino je sada poručio da projekt neće biti nastavljen jer je postalo jasno da je izazvao podjele koje više nisu u skladu s njegovom prvotnom svrhom.

"Projekt FIFA Forward Enterprise trebao je pružiti temelj za dodatno jačanje FIFA-inih nacionalnih saveza i nogometa diljem svijeta, osobito u državama kojima je pomoć najpotrebnija.

Kao što smo govorili od samog početka, projekt bi se proveo samo uz potporu većine FIFA-inih članica te nakon savjetovanja s njima, Vijećem FIFA-e, konfederacijama i ostalim zainteresiranim stranama.

Statement attributable to the FIFA President The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

Nakon što smo pažljivo saslušali sva mišljenja, postalo je jasno da je projekt izazvao podjele takve prirode da, bez obzira na razinu potpore, njegovo provođenje više ne bi služilo cilju zbog kojeg je prvotno predložen.

Naša je svrha uvijek bila, i uvijek će biti, ujedinjavati i unapređivati nogomet.

Zbog toga ovaj prijedlog neće biti nastavljen.

U sljedećim danima i tjednima namjeravam ponovno okupiti sve zainteresirane strane, u duhu zajedničkog interesa za našu igru, kako bismo nastavili razvijati nogomet diljem svijeta, osobito u zemljama kojima je naša pomoć najpotrebnija", poručio je Infantino.