Infantino pod novim pritiskom: Uefa isplatila šesteroznamenkasti iznos ženi s kojom je navodno bio u vezi

Gianni Infantino našao se pod novim pritiskom nakon što je Daily Telegraph objavio da je Uefa isplatila šesteroznamenkasti iznos bivšoj zaposlenici s kojom je, prema navodima lista, tadašnji glavni tajnik Uefe navodno bio u ljubavnoj vezi. Infantino je u to vrijeme bio u braku i Uefa je potvrdila da je toj osobi isplaćen odlazni iznos, kao i da je njime pokriven trošak MBA studija na lokalnoj poslovnoj školi. Iz Uefe su poručili da su sve isplate bile u skladu s tadašnjim pravilima, koja su u međuvremenu postrožena i usklađena sa standardima koji se očekuju od moderne organizacije.

Infantino, koji je bio glavni tajnik Uefe od 2009. do 2016. godine, preko svog je glasnogovornika kategorički odbacio sve navode.

- Predsjednik Fife Gianni Infantino odlučno negira ove navode, koji su kategorički neistiniti. Svaka insinuacija o neprimjerenom ponašanju ili kršenju statuta i pravilnika je klevetnička, poručili su iz njegova ureda.

Dodali su da nijedan zaposlenik Uefe ili Fife nikada nije podnio pritužbu zbog Infantinova ponašanja te da nije bilo incidenta u kojem bi on bio uključen.

Novi navodi dolaze u trenutku kada se Infantino već suočava s ozbiljnim pritiskom zbog propalog plana o dovođenju privatnih ulagača u Fifina natjecanja, uključujući Svjetsko prvenstvo. Fifa je kroz projekt 'Fifa Forward Enterprise' planirala privući privatni kapital i prodati manjinske udjele u novoj komercijalnoj kompaniji koja bi upravljala komercijalnim pravima i operativnim dijelom velikih natjecanja. Projekt je izazvao snažne reakcije Uefe i drugih nogometnih saveza, a Infantino se zbog kontroverznog prijedloga ispričao zbog „pogrešaka”, no nije podnio ostavku, prenosi 24sata.

Infantino je u Uefu stigao 2000. godine, a glavnim tajnikom postao je 2009. Na čelu Fife nalazi se od 2016. godine. Nakon propasti plana o privatnim ulaganjima europski savezi zaprijetili su bojkotom Fifinih natjecanja ako određeni uvjeti ne budu ispunjeni. S druge strane, podršku Infantinu i dalje daju Conmebol i Afrička nogometna konfederacija (CAF), kao i nogometni savezi domaćina Svjetskog prvenstva Meksika te finalista Argentine.