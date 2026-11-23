Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino našao se u središtu nove kontroverze nakon što su u javnost procurili dokumenti o propalom poslovnom projektu vrijednom čak 20 milijardi dolara, odnosno približno 17 milijardi eura. Prema pisanju britanskog Guardiana, plan je predviđao osnivanje profitne kompanije kojoj bi se komercijalna prava na FIFA-ina natjecanja, uključujući Svjetsko prvenstvo, mogla prenijeti na razdoblje od čak 96 godina.

Projekt nazvan FIFA Forward Enterprise (FFE) mogao je značajno promijeniti način na koji svjetska nogometna organizacija upravlja svojim najvrjednijim komercijalnim pravima.

Iza predloženog posla stajao je američki investicijski fond Thrive Capital, koji je osnovao Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Iako projekt nije realiziran, dokumenti koje je objavio Guardian otkrivaju razmjere planiranog aranžmana, ali i financijske pogodnosti predviđene za upravu nove kompanije.

Prava na FIFA-ina natjecanja na gotovo cijelo stoljeće

Prema internoj FIFA-inoj procjeni rizika od 17. srpnja, sastavljenoj nekoliko dana prije finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, nova kompanija dobila bi prava na komercijalno iskorištavanje FIFA-inih natjecanja tijekom sljedećih 96 godina.

Dan poslije izrađen je detaljniji dokument koji je predviđao prijenos prava u ciklusima od po 12 godina, uz mogućnost produljenja do maksimalnog razdoblja od 96 godina.

Takav bi model omogućio dugoročno upravljanje prihodima od najvažnijih FIFA-inih natjecanja putem zasebne profitne kompanije.

FIFA bi pritom trajno zadržala 51 posto vlasničkog udjela, čime bi formalno ostala većinski vlasnik nove tvrtke.

Međutim, preostalih 49 posto moglo bi otvoriti prostor za sudjelovanje privatnih investitora u poslovanju koje se temelji na jednim od najvrjednijih sportskih komercijalnih prava na svijetu.

Bonusi koji su mogli dosegnuti desetke milijuna dolara

Posebnu pozornost izazvale su odredbe o financijskim nagradama predviđenima za čelnike nove kompanije.

Prema dokumentaciji, do pet posto vlasničkog udjela u FIFA Forward Enterpriseu bilo bi izdvojeno za bonusni fond namijenjen upravi.

Predviđeni model nagrađivanja omogućavao bi isplate od čak 50 milijuna dolara za svaku milijardu dolara povećanja vrijednosti kompanije u odnosu na početnu procjenu od 20 milijardi dolara.

Drugim riječima, rast vrijednosti nove kompanije mogao je njezinoj upravi donijeti iznimno visoke financijske nagrade.

Prema pisanju The Timesa, razmatrala se i mogućnost izlaska kompanije na burzu osam godina nakon osnivanja.

U dokumentima se također navodi da bi predsjednik FIFA-e istodobno obnašao funkciju predsjednika upravnog odbora nove kompanije.

Investicijskom fondu predviđena odšteta od 250 milijuna dolara

Projekt se u internoj dokumentaciji vodio pod kodnim nazivom „Project Box”.

Prema Guardianu, za predloženi posao nije bio raspisan natječaj, a s njegovim uvjetima navodno nije bio upoznat ni FIFA-in financijski odjel.

Jedna od odredbi predviđala je i značajnu financijsku zaštitu za Thrive Capital.

Naime, američki investicijski fond imao bi pravo na odštetu od 250 milijuna dolara, odnosno približno 215 milijuna eura, u slučaju da FIFA prekrši dogovor.

Takva odredba dodatno pokazuje koliko je velik financijski značaj bio pridavan projektu koji je, da je realiziran, mogao dugoročno utjecati na poslovanje svjetske nogometne organizacije.

FIFA odbacuje mogućnost osobne zarade Infantina

Nakon objave informacija FIFA se oglasila i pokušala razjasniti okolnosti predloženog aranžmana.

Iz svjetske nogometne organizacije poručili su da takav projekt ne bi mogao biti proveden bez suglasnosti nacionalnih nogometnih saveza i Vijeća FIFA-e.

Posebno su se osvrnuli na bonusni fond predviđen za upravu nove kompanije.

Prema FIFA-inu objašnjenju, financijske nagrade bile bi namijenjene isključivo operativnom vodstvu FFE-a, dok dužnosnici FIFA-e ne bi smjeli obnašati takve funkcije.

Organizacija je ujedno odbacila mogućnost da bi Gianni Infantino osobno ostvario dodatnu financijsku korist od predloženog poslovnog modela.

Time je FIFA nastojala razdvojiti upravljačku ulogu svojih dužnosnika od potencijalnih financijskih pogodnosti koje bi pripadale menadžmentu nove kompanije.

Sve se događa uoči izbora za predsjednika FIFA-e

Objava dokumenata dolazi u politički osjetljivom trenutku za svjetsku nogometnu organizaciju.

Izbori za predsjednika FIFA-e zakazani su za 18. ožujka u Rabatu, a Gianni Infantino namjerava osvojiti četvrti mandat.

Prema navodima iz dostavljenih informacija, protukandidati su mu Philippe Diallo, predsjednik Francuskog nogometnog saveza, i Kozo Tashima, predsjednik Japanskog nogometnog saveza.

Tashima je hrvatskoj nogometnoj javnosti zanimljiv i zbog obiteljske poveznice sa zagrebačkim Dinamom, čiju je drugu momčad svojedobno predstavljao njegov sin.

Iako predloženi projekt FIFA Forward Enterprise nije ostvaren, objavljeni dokumenti otvaraju pitanja o transparentnosti donošenja odluka, ulozi privatnih investitora i dugoročnom upravljanju komercijalnim pravima svjetskog nogometa.

Posebno je osjetljivo pitanje mogućnosti da prava na natjecanja, među kojima je i Svjetsko prvenstvo, budu vezana uz profitnu kompaniju tijekom razdoblja koje bi se moglo protegnuti na gotovo cijelo stoljeće.

FIFA tvrdi da bi za takav potez bila potrebna odgovarajuća odobrenja i da njezini dužnosnici ne bi mogli ostvarivati dodatne osobne bonuse, no dokumenti koje je objavio Guardian pokazuju koliko je daleko otišlo razmatranje poslovnog modela vrijednog milijarde dolara.