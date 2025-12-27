VIDEO Indira sinoć raspametila Gradinu, pogledajte kako je bilo

Sinoć je pred prepunom Gradinom nastupila popularna Indira. Gradinom su se redali hitovi koje svi znamo napamet – od „Oduzimaš mi dah”, „Ti da bu di bu da”, „Za tvoje snene oči”, „Na tvojoj strani postelje”, „Vatra i led”, pa sve do nezaobilazne „Svijet voli pobjednike”.

Publika je pjevala, plesala i uživala do posljednjeg takta.

Već danas na pozornicu stiže Haris Džinović, a ulaznice su još uvijek dostupne putem sustava Adriaticket.

Rezervacije: adventsolin@gmail.com

SMS: 095 750 9686