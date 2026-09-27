Indira Levak odgovorila na pozive na bojkot nakon nastupa u Banjoj Luci: "Poštujem svoj narod, znam svoj identitet i volim svoju zemlju"

Nastup Indire Levak u Banjoj Luci izazvao je niz reakcija u dijelu hrvatske javnosti, a pjevačica se sada oglasila i odgovorila na kritike koje su joj upućene proteklih dana.

Indira je nastupila na svečanom koncertu povodom otvorenja nove Banjalučke rive, gdje je uz nju pjevala i Neda Ukraden. Posebnu pozornost izazvao je trenutak kada se na pozornici Indiri pridružio banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković.

Nakon nastupa Marin Medak, poznat po tekstovima s domoljubnom i ratnom tematikom, pozvao je braniteljske udruge i građane na bojkot Indirina nastupa u zagrebačkoj Areni.

„Neke stvari se pogrešno tumače“

Pjevačica je nakon reakcija odlučila javno iznijeti svoju stranu priče. Naglasila je kako je u Banjoj Luci nastupila pred građanima kao što nastupa i u brojnim drugim gradovima regije.

„Vidim da se u proteklih par dana podigla prašina oko mog nastupa građanima Banja Luke na otvorenju Banjalučke rive, pa evo da se ukratko očitujem jer se neke stvari pogrešno tumače“, poručila je.

Osvrnula se i na pojavljivanje Stanivukovića na pozornici, tvrdeći da njegov dolazak nije bio unaprijed dogovoren.

„Pjevale smo Neda Ukraden i ja građanima Banja Luke kao što pjevam u mnogim gradovima u regiji, gradonačelnik se popeo na stage samoinicijativno kao i mnogi načelnici i gradonačelnici u sličnim prigodama“, napisala je.

Dodala je i da je pjesma „Svijet voli pobjednike“ popularna među publikom diljem regije.

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„Nije bilo nikakvih neprikladnih obilježja“

Indira je odbacila tvrdnje koje bi njezin nastup povezivale s nacionalnim provokacijama ili neprimjerenim obilježjima.

„Nije bilo nikakvih neprikladnih obilježja, znakovlja ili bilo kakvih ispada na nacionalnoj osnovi, niti bih si ja tako nešto dopustila“, poručila je.

Istaknula je kako tijekom svoje karijere publiku nije dijelila prema nacionalnosti, vjeri, seksualnoj orijentaciji ili boji kože.

„Moj posao je zabaviti ljude, ako u tome još uspijem pomiriti različitosti i širiti ljubav nitko sretniji od mene“, navela je.

Odgovorila i onima koji su je kritizirali

Na kraju se izravno obratila onima koji su njezin nastup u Banjoj Luci iskoristili za kritike i, kako tvrdi, insinuacije na njezin račun.

„Poštujem svoj narod, znam svoj identitet i volim svoju zemlju, što sam nebrojeno puta i dokazala! Volim vas sve“, zaključila je Indira Levak.