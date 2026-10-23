Indija drastično snižava cijene 137 lijekova za oboljele od raka, neki će pojeftiniti i do 70 posto

Indija se priprema za značajnu promjenu u dostupnosti lijekova protiv raka. Od sljedećeg mjeseca cijene 137 onkoloških lijekova trebale bi biti snižene, a pojedine terapije mogle bi pojeftiniti čak 70 posto, prenosi britanski The Guardian.

Odluka je uslijedila nakon što je indijski Vrhovni sud osudio visoke trgovačke marže koje su bolnice i ljekarne zaračunavale pacijentima. Sud je takvu praksu nazvao „iznudom”, upozorivši na ozbiljne posljedice koje visoke cijene liječenja imaju za oboljele i njihove obitelji.

Lijek nabavljen za 25 eura pacijentima naplaćivali čak 254 eura

Tijekom postupka utvrđeno je da su pojedini lijekovi bolnicama prodavani za svega 25 eura, dok su ih pacijenti plaćali čak 254 eura.

Na nekim su lijekovima trgovačke marže prelazile 700 posto, što je izazvalo oštre reakcije i potaknulo državu na intervenciju.

Indijska vlada odlučila je ograničiti trgovačku maržu na dodatnih 137 lijekova protiv raka na najviše 30 posto.

Prema procjenama, zahvaljujući novim pravilima cijene određenih lijekova mogle bi pasti i do 70 posto, dok bi ukupne godišnje uštede pacijenata trebale iznositi približno 19,9 milijuna britanskih funti.

Tužba žene koja nije dočekala pravdu

Jedan od ključnih povoda za promjenu bila je sudska borba Sarojam Radhakrishnan, umirovljene bankovne službenice kojoj je 2021. godine dijagnosticiran rak dojke.

Liječnici su joj propisali ciljanu terapiju čija je mjesečna cijena premašivala 63.000 indijskih rupija, odnosno približno 592 eura.

Za njezinu obitelj taj je iznos bio previsok.

Radhakrishnan je 2022. godine pokrenula sudski postupak kako bi upozorila na nedostupnost skupih lijekova i previsoke cijene liječenja.

Nažalost, u rujnu iste godine preminula je, ne dočekavši završetak postupka.

Njezina priča postala je simbol problema s kojim se suočavaju brojni onkološki pacijenti u Indiji, gdje cijena terapije često odlučuje o tome hoće li se osoba uopće moći liječiti.

Milijuni oboljelih suočeni s golemim troškovima

U Indiji se svake godine dijagnosticira približno 1,56 milijuna novih slučajeva raka.

Za velik broj obitelji troškovi liječenja predstavljaju iznimno teško financijsko opterećenje. Kako bi platili lijekove i terapije, mnogi su prisiljeni posuđivati novac ili se zaduživati, dok dio pacijenata zbog nedostatka sredstava potpuno odustaje od liječenja.

Ograničavanje marži zato predstavlja važan korak prema većoj dostupnosti onkološke terapije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da samo snižavanje cijena pojedinih lijekova neće riješiti sve probleme indijskog zdravstvenog sustava.

Za dugoročno poboljšanje dostupnosti liječenja potrebne su i šire reforme koje bi osigurale da odgovarajuću terapiju mogu dobiti svi pacijenti kojima je potrebna, neovisno o njihovu imovinskom stanju.

Nova odluka indijskih vlasti tako predstavlja značajan pomak u borbi protiv previsokih cijena lijekova, ali i podsjetnik na posljedice koje nedostupnost terapije može imati za oboljele i njihove obitelji.