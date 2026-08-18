Incident u Starom Gradu: Čašama i bocama gađao policajce, žena ih udarala i odgurivala

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nakon incidenta koji se u ranim jutarnjim satima dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Starom Gradu na Hvaru. U događaju su lakše ozlijeđene dvije policijske službenice i jedan policajac, a dvije osobe završile su kod pritvorskog nadzornika.

Policijski službenici intervenirali su u ponedjeljak, 17. kolovoza, oko 4.30 sati zbog narušavanja javnog reda i mira. Iz ugostiteljskog objekta dopirala je preglasna glazba, a unutra su se nalazile četiri osobe.

Policajci su im naredili da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira te ugase glazbu, no osobe se, prema policijskom izvješću, na naredbu nisu obazirale. Umjesto toga počele su negodovati i psovati.

Policajce gađao čašama i bocama

Tijekom postupanja muškarac rođen 1985. godine navodno je policijske službenike gađao čašama i bocama, a uputio im je i prijetnju.

Žena rođena 1980. godine, navodi policija, odgurivala je i udarala policijske službenike te aktivno pružala otpor.

U incidentu su lakše ozlijeđena tri policajca – dvije žene i jedan muškarac.

Policija je na mjestu događaja uhitila sve četiri osobe.

Dvije osobe završile na sudu, dvije kod pritvorskog nadzornika

Osobe rođene 1978. i 2005. godine uhićene su zbog vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika. Protiv njih je pokrenut žurni prekršajni postupak te su odvedene na sud.

Za osobu rođenu 1978. policija je predložila zatvorsku kaznu, dok je za osobu rođenu 2005. predložena novčana kazna. Nakon saslušanja sud ih je pustio na slobodu.

Nad preostalim muškarcem i ženom provedeno je kriminalističko istraživanje. Muškarca se sumnjiči za kaznena djela prijetnje i prisile prema službenoj osobi, dok se ženu sumnjiči za prisilu prema službenoj osobi.

Oboje su uz kaznene prijave predani pritvorskom nadzorniku.