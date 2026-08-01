Incident u splitskoj zračnoj luci: Airbusu iz Madrida pukla guma pri slijetanju, pista privremeno zatvorena

U Zračnoj luci Sveti Jeronim danas je nakon slijetanja došlo do incidenta kada je prilikom zaustavljanja zrakoplova Airbus A320 na letu IB0945 iz Madrida pukla guma na prednjem stajnom trapu.

Zbog kvara zrakoplov je ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi, koja je privremeno zatvorena za promet.

U zrakoplovu se nalazilo 172 putnika i šest članova posade, a iz Zračne luke potvrđeno je kako nitko nije ozlijeđen. Svi putnici sigurno su iskrcani te upućeni u putnički terminal radi preuzimanja prtljage i nastavka putovanja.

Iz Zračne luke navode kako su u tijeku aktivnosti na uklanjanju zrakoplova s piste te osiguravanju uvjeta za nesmetan nastavak zračnog prometa. Očekuje se da će promet biti normaliziran nakon završetka svih potrebnih operativnih postupaka.