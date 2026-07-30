Incident u kafiću u Kaštel Sućurcu: Stolice letjele preko terase, muškarac završio na Bilicama

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela proveli su kriminalističko istraživanje nad muškarcem koji je 25. srpnja 2026. godine oko 6.50 sati u ugostiteljskom objektu u Kaštel Sućurcu narušavao javni red i mir na osobito drzak način.

Naime, muškarac je s terase ugostiteljskog objekta bacao stolice prema drugom muškarcu, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli, uhitili te nad njim proveli kriminalističko istraživanje.

Uz optužni prijedlog doveden je nadležnom sudu, koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana. Nakon toga predan je u zatvor.