Incident u Getu: žena uništavala palmu pa se u toj 'akciji' ozlijedila

Na Facebook stranici Get Getanima pojavila se snimka žene koja, očito dobro raspoložena, pokušava slomiti palmu posađenu na javnoj površini. Riječ je o sadnici koju je netko platio i zasadilo vlastitim sredstvima, a cijeli događaj zabilježila je stanarka.

Tijekom nespretne "akcije" žena se ozlijedila, jer su joj listovi palme izgrebali dlanove. U komentarima se navodi da je riječ o svojevrsnoj “karmi” za čin vandalizma.

Ovakvi slučajevi nisu rijetkost u Getu, a stanari, po tko zna koji put, izražavaju nezadovoljstvo zbog toga što nadležne institucije ne reagiraju pravovremeno.

Video pogledajte ovdje.