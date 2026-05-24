Incident u finalu: Igrača Olmissuma pogodili u glavu

Rijeka i Olmissum odigrali su u nedjelju drugu utakmicu finalne serije hrvatskog futsalskog prvenstva, a Rijeka je slavila 5-4 i povela 2-0 u seriji.

Drugi dvoboj protekao je u znaku teškog incidenta. Igrač Olmissuma Toni Kirevski zabio je za izjednačenje 3-3, a odmah nakon toga pogođen je predmetom, najvjerojatnije čašom, u glavu s tribine.

Trenutak je izazvao šok na parketu i tribinama, a utakmica je nakratko stala.

Doigravanje se igra na tri pobjede, a Olmissum mora pobijediti u idućim dvjema utakmicama kako bi ostao u igri za naslov i izjednačio na 2-2. Serija se seli u Omiš, piše 24 sata.