Close Menu

Incident u finalu: Igrača Olmissuma pogodili u glavu

Finalna serija hrvatskog futsalskog prvenstva između Rijeke i Olmissuma dobila je ružan nastavak kada je igrač Olmissuma Toni Kirevski pogođen predmetom u glavu s tribine

Rijeka i Olmissum odigrali su u nedjelju drugu utakmicu finalne serije hrvatskog futsalskog prvenstva, a Rijeka je slavila 5-4 i povela 2-0 u seriji.

Drugi dvoboj protekao je u znaku teškog incidenta. Igrač Olmissuma Toni Kirevski zabio je za izjednačenje 3-3, a odmah nakon toga pogođen je predmetom, najvjerojatnije čašom, u glavu s tribine.

Trenutak je izazvao šok na parketu i tribinama, a utakmica je nakratko stala.

 

Doigravanje se igra na tri pobjede, a Olmissum mora pobijediti u idućim dvjema utakmicama kako bi ostao u igri za naslov i izjednačio na 2-2. Serija se seli u Omiš, piše 24 sata.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
6