Incident u domu za starije u Dalmaciji: Posvađala se dvojica korisnika, 82-godišnjak završio s teškim ozljedama

U domu za starije i nemoćne osobe u Šibeniku 3. studenoga došlo je do fizičkog sukoba između dvojice korisnika, pri čemu je 82-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 72-godišnjakom koji se sumnjiči za napad.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, incident se dogodio nakon kraće verbalne rasprave između dvojice korisnika doma. Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, 72-godišnjak je fizički napao deset godina starijeg muškarca i pritom ga ozlijedio.

Ozlijeđeni 82-godišnjak prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Nakon liječničke obrade pušten je na kućnu njegu.

Osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 72-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.