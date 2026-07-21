INCIDENT U DALMACIJI Policajac nakon prometnog sukoba izvukao službeni pištolj i zapucao

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad policijskim službenikom kojeg sumnjiči za kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje.

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni policajac, koji u trenutku događaja nije bio na dužnosti, u nedjelju 19. srpnja poslijepodne u Rogoznici je, nakon ranijih nesuglasica u prometu, prijetio trojici muškaraca. Tijekom incidenta iz službenog pištolja ispalio je jedan hitac u zrak.

Po završetku kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.

Istodobno su i trojica muškaraca koja su sudjelovala u događaju procesuirana zbog narušavanja javnog reda i mira. Uz optužni prijedlog privedeni su na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Zbog sumnje u teško kršenje službene dužnosti, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sukladno Zakonu o policiji, donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe. Protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.