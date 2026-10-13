INCIDENT NA SPLITSKOJ RIVI Policija privela navijače Ajaxa i oduzela im predmete za napad

Na splitskoj Rivi danas je došlo do policijske intervencije tijekom koje je zatečena skupina navijača za koje je postojala sumnja u moguće protupravno ponašanje.

Prema informacijama policije, sve se dogodilo oko 16.30 sati na Obali hrvatskog narodnog preporoda, gdje su se navijači nalazili na terasi jednog ugostiteljskog objekta.

Policija oduzela predmete pogodne za napad

Tijekom postupanja policijski službenici od navijača su oduzeli predmete pogodne za napad.

Osobe obuhvaćene policijskim postupanjem privode se u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

Zasad nije objavljeno koliko je navijača obuhvaćeno postupanjem, o kakvim je predmetima riječ niti na što se konkretno odnosi sumnja u protupravno ponašanje.

Više informacija o okolnostima događaja očekuje se nakon završetka kriminalističkog istraživanja.