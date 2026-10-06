Incident na Oktoberfestu: Srbin seksualno uznemiravao Hrvaticu, sve vidjeli policajci

Njemačka policija uhitila je 58-godišnjeg državljanina Srbije zbog sumnje da je seksualno uznemiravao 33-godišnju Hrvaticu tijekom Oktoberfesta u Münchenu.

Incident se, prema policijskim informacijama, dogodio u subotu, 3. listopada, oko 17.45 sati, usred gužve na poznatom festivalu.

Policija navodi da je 58-godišnjak u jednom trenutku donji dio tijela prislonio uz 33-godišnjakinju. Njegovo ponašanje uočili su policijski službenici koji su se nalazili u blizini te su odmah intervenirali i uhitili ga.

Nakon uhićenja muškarac je platio jamčevinu u iznosu nešto većem od tisuću eura, nakon čega je pušten na slobodu.

Protiv 58-godišnjaka podnesena je kaznena prijava, a njemačka policija nastavlja istragu i utvrđivanje svih okolnosti slučaja.