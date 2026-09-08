Incident na letu za Zagreb: Muškarac navodno dirao djevojčicu (15), na mobitelu je napisala poruku stjuardesi

Državljanin Sjeverne Makedonije (61) uhićen je prije nekoliko dana na međunarodnom letu za Zagreb zbog sumnje na spolno zlostavljanje djeteta. Petnaestogodišnja djevojčica prijavila je incident kabinskom osoblju, nakon čega je policija intervenirala odmah po slijetanju zrakoplova, piše Jutarnji list.

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Djevojčica, koja je putovala sama, pozvala je stjuardesu i zamolila je da pogleda nešto na njezinom mobitelu. Na zaslonu je pisalo: "Mene je jako strah ovoga čovjeka, možete li mi nekako pomoći?". Stjuardesa je reagirala prisebno i, pod izlikom da će djevojčici pokazati gdje je toalet, odvela ju je na sigurno u pilotsku kabinu.

Tamo je djevojčica ispričala posadi da ju je stariji muškarac sa sjedala do njezinog počeo dirati po genitalijama još na pisti, tijekom priprema za polijetanje. Pritom se, kako je navela, pravio da joj pomaže vezati sigurnosni pojas.

Uhićenje i istražni zatvor

Posada je iz kokpita odmah obavijestila kontrolni toranj zagrebačke zračne luke. Na Aerodromu Franjo Tuđman 61-godišnjeg putnika dočekala je policija. Razgovor s policijom rezultirao je kriminalističkim istraživanjem, nakon čega je muškarac priveden na Općinsko državno odvjetništvo.

Na ispitivanju je osumnjičenik odbacio optužbe za bludne radnje. Izjavio je da djevojčicu nije dodirivao, već da joj je samo dodao pojas. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor te je prevezen u Remetinec.