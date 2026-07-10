INCIDENT NA DALMATINSKOM OTOKU Policajka je ubodena u prsa, napadač i ranije prijavljivan

Na otoku Ugljan tijekom intervencije teško je ozlijeđena policajka. O incidentu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Policija je zaprimila dojavu o obiteljskom nasilju, a osumnjičeni muškarac ranio je policajku ubodom noža u prsa. Prevezena je u zadarsku bolnicu.

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Zadobila je teže ozljede, ali nije životno ugrožena. Napadač je uhićen na mjestu događaja i odveden u policiju, a okolnosti napada i dalje se utvrđuju.

Božinović je poručio da će sustav ozlijeđenoj policajki pružiti svu moguću pomoć i potporu. Otkrio je i da je počinitelj dosad prekršajno i kazneno prijavljivan za prijetnje i oštećenje tuđe stvari.

''To ga očito nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijske službenice'', poručio je ministar.