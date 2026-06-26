Incident na Brdima: Nakon tučnjave na turniru 34-godišnjak prevezen u bolnicu, uhićena jedna osoba

U četvrtak navečer, 25. lipnja 2026., oko 22 sata u Splitu na području Brda, djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili su liječničku pomoć 34-godišnjaku, nakon čega je prevezen u KBC Split radi daljnje medicinske obrade.

Iz splitske policije doznajemo da su prema do sada prikupljenim informacijama, tijekom odigravanja malonogometnog turnira na tribinama je došlo do sukoba i naguravanja, pri čemu je jedan muškarac pao i zadobio ozljede. Ozlijeđeni je prevezen u bolnicu te je zadržan na liječenju zbog težine zadobivenih ozljeda.

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Jedna osoba, koja se dovodi u vezu s događajem, sinoć je uhićena te je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija nastavlja s daljnjim izvidima radi utvrđivanja svih okolnosti događaja - stoji u odgovoru na naš upit.