Incident na A1: Grupa muškaraca napala kombi crnogorskih tablica, unutra bilo šest stranaca

Policija istražuje incident koji se u četvrtak, 1. listopada, dogodio na autocesti A1, gdje je grupa muškaraca oštetila kombi vozilo crnogorskih registarskih oznaka.

Prema informacijama policije, sve se dogodilo oko 14 sati.

Razbijen prozor i oštećena vrata

U kombiju se u trenutku incidenta nalazilo šest stranih državljana. Nitko od njih nije ozlijeđen.

Na vozilu je razbijen prozor, a oštećena su i dvoja vrata.

Nakon događaja osobe koje su se nalazile u kombiju vozilom su došle u policijsku postaju, gdje su podnijele kaznenu prijavu.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.