Incident na A1: Grupa muškaraca napala kombi crnogorskih tablica, unutra bilo šest stranaca

Policija istražuje incident koji se u četvrtak, 1. listopada, dogodio na autocesti A1, gdje je grupa muškaraca oštetila kombi vozilo crnogorskih registarskih oznaka.
Prema informacijama policije, sve se dogodilo oko 14 sati.
Razbijen prozor i oštećena vrata
U kombiju se u trenutku incidenta nalazilo šest stranih državljana. Nitko od njih nije ozlijeđen.
Na vozilu je razbijen prozor, a oštećena su i dvoja vrata.
Nakon događaja osobe koje su se nalazile u kombiju vozilom su došle u policijsku postaju, gdje su podnijele kaznenu prijavu.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
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