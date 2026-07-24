Ina i Petrol ograničili točenje goriva: Pogledajte koji je natpis dočekao vozače

"Obavještavamo vas da se od 24.srpnja uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Sukladno donesenoj odluci, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji", piše u obavijesti koja je dočekala čitateljicu DNEVNIK.hr-a na benzinskoj crpki INA-e u Velikoj Mlaci.

Naime, Ina je danas privremeno uvela ograničenje točenja goriva na 300 litara po točenju na području cijele države, odgovorila je INA na upit DNEVNIK.HR-a o pojašnjenju o ograničavanju cijena goriva.

"Kao odgovoran opskrbljivač, INA je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje uslijed turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama. Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca", poručuju iz Ine.

Napominju da Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano te proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva.

"Ina ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja", ističu.

Dodaju kako pomno prate razvoj situacije na međunarodnom energetskom tržištu i kretanja potražnje na svojim maloprodajnim lokacijama.

Svoju će maloprodajnu politiku i operativne mjere, uključujući i predmetno ograničenje od 300 litara, prilagođavati okolnostima", zaključuju u Ini.

Gotovo identičnu poruku Petrol je objavio na crpki u istočnom dijelu Zagreba, razlika je jedino što će odluka o ograničenju točenja vrijediti, kako je navedeno do opoziva, piše Vedran Marjanović za Jutarnji list.