IN MEMORIAM Nije stvarao samo pjesme, stvarao je djetinjstva: Zbogom čovjeku koji je odgojio glazbene generacije Splita

Postoje ljudi čije se životno djelo ne može izmjeriti samo nagradama, priznanjima, brojem skladbi ili godinama provedenima na pozornici. Njihov najvažniji trag ostaje u ljudima, u generacijama koje su od njih nešto naučile, u dječjim osmijesima i uspomenama koje se prenose desetljećima. Jovica Škaro Kadujar bio je upravo jedan od takvih ljudi.

Vijest o smrti istaknutog splitskog skladatelja, zborovođe i pjesnika rastužila je kulturnu javnost grada pod Marjanom. Otišao je čovjek koji je gotovo cijeli život posvetio glazbi, a osobito onoj namijenjenoj djeci. Za brojne Splićane bio je jednostavno barba Jovica, čovjek uz kojega su naučili prve note, zapjevali pred publikom, upoznali prijatelje i doživjeli prve velike trenutke na pozornici.

Njegovo ime neraskidivo je povezano s dječjim zborom Srdelice i festivalom Mali Split, ali njegova biografija otkriva mnogo širu i bogatiju priču. Skladao je, pisao poeziju, stvarao mjuzikle, pokretao manifestacije i dječje zborove, a tijekom Domovinskog rata glazbom pomagao djeci koja su ostala bez svojih domova. Malo je kulturnih djelatnika koji su na toliko različitih načina povezali umjetnost, humanost i rad s najmlađima.

Od Bačvica i prvih gitarskih akorda do skladateljskih uspjeha

Jovica Škaro Kadujar rođen je 19. siječnja 1947. godine u Splitu. Ljubav prema glazbi, književnosti i scenskom stvaralaštvu pokazivao je još kao dijete, a prve ozbiljnije glazbene korake napravio je iznimno rano. Prema biografiji Hrvatskog društva skladatelja, već je 1954. godine svirao u željezničarskoj glazbi ŽKUD-a Filip Dević.

Djetinjstvo je proveo na Bačvicama, gdje je odrastao uz glazbu koja se mogla čuti na svakom koraku. Gitara je postala jedna od njegovih velikih ljubavi, a već kao srednjoškolac, od 1963. godine, počeo je skladati i obrađivati pjesme koje je izvodio uz vlastitu instrumentalnu pratnju. Tijekom šezdesetih nastupao je i u vokalno-instrumentalnim sastavima, među ostalim s ansamblom Aspalathos Brass.

Važan korak u njegovoj skladateljskoj karijeri bio je nastup na Festivalu mladih kompozitora u Subotici, gdje je 1972. godine zabilježio jedan od svojih prvih zapaženih uspjeha. Ondje se predstavio kao skladatelj, tekstopisac i izvođač, a njegovu skladbu „Pastirica“ orkestrirao je ugledni glazbenik Bojan Adamič. Iz te suradnje razvili su se novi nastupi i prve diskografske snimke.

Tijekom sljedećih desetljeća Škaro je skladao i nastupao na brojnim domaćim i međunarodnim festivalima, smotrama i koncertima. Njegov rad odveo ga je u Italiju, Njemačku, Mađarsku, Švedsku, Australiju, Sjedinjene Američke Države i druge zemlje. Ipak, unatoč brojnim mogućnostima koje je pružao glazbeni svijet, svoj je najvažniji životni poziv pronašao u radu s djecom.

Srdelice: Dječji zbor koji je postao simbol Splita

Jedno od najvažnijih poglavlja njegova života započelo je 1979. godine, kada je osnovan dječji zbor Srdelice. Priča o nastanku zbora gotovo je jednako simpatična kao i njegovo ime. Te je godine Škaro nastupio u tadašnjoj Osnovnoj školi „Vlado Bagat“, današnjoj Osnovnoj školi Pojišan, gdje se susreo sa školskim zborom. Kada su djeca, stisnuta jedno uz drugo, izašla na pozornicu, učiteljica je uzviknula da su prave srdelice. Tako je, prema zapisu Vedrana Matošića objavljenom u časopisu Visit Split, nastalo ime koje će postati poznato generacijama Splićana.

Srdelice su tijekom desetljeća postale jedan od najprepoznatljivijih dječjih zborova u Hrvatskoj. Pod Škarinim vodstvom nizali su se nastupi, putovanja, međunarodna gostovanja i susreti s poznatim glazbenicima. Nastupale su u brojnim europskim gradovima, među ostalim u Londonu, Parizu, Pragu i Budimpešti, pjevale u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog te nastupile i u Vatikanu pred Papom.

Sa Srdelicama su tijekom godina surađivali i nastupali brojni poznati izvođači, među njima Mišo Kovač, Tereza Kesovija, Radojka Šverko i Sergio Endrigo.

Zbor nije bio samo mjesto na kojem su djeca učila pjevati. Bio je i prostor zajedništva, prijateljstva, discipline i prvih umjetničkih iskustava. Za mnoge mlade Splićane upravo je nastup sa Srdelicama bio prvi susret s velikom pozornicom, reflektorima i publikom, a iskustva stečena tijekom proba i putovanja ostala su im važan dio odrastanja.

Srdelice su nastupale i u bolnicama, domovima za starije i nemoćne te na brojnim humanitarnim događajima. Škarin rad pokazivao je da glazba nije samo nastup pred publikom nego i način povezivanja ljudi, razvijanja solidarnosti i unošenja radosti u svakodnevicu.



Mali Split: Festival koji je generacijama otvorio vrata velike pozornice

Ako su Srdelice bile njegovo životno djelo, onda je Mali Split bio jedan od njegovih najvećih darova rodnome gradu. Festival je pokrenuo početkom devedesetih godina, a prema biografiji Hrvatskog društva skladatelja i njegovu vlastitom svjedočanstvu prvi je put održan 1991. godine na Bačvicama.

U desetljećima koja su slijedila Mali Split prerastao je u veliku međunarodnu dječju glazbenu manifestaciju, čije su izvedbe postale prepoznatljiv dio splitskoga kulturnog ljeta. Posebno mjesto zauzele su Prokurative, pozornica na kojoj su odrasli brojni naraštaji mladih izvođača.

Škaro je vjerovao da djeca zaslužuju ozbiljno pripremljene pjesme, kvalitetne aranžmane i mogućnost nastupa pred velikom publikom. Zato je oko festivala okupljao skladatelje, tekstopisce, glazbenike i druge suradnike. Među onima koji su pomagali stvaranju festivalskog repertoara bio je i legendarni Zdenko Runjić, a kroz godine su doprinos dali brojni drugi autori splitske i hrvatske glazbene scene.

Na pojedinim festivalskim izdanjima nastupale su stotine djece, a Mali Split omogućavao im je da snimaju vlastite pjesme i sudjeluju u programu koji je poticao dječju kreativnost. Uz festival je razvijan i program Teen Fest, namijenjen nešto starijim mladim izvođačima.

Škaro je bio aktivan i u hrvatskom dječjem festivalskom pokretu, a njegovo se ime povezuje s razvojem Hrvatskog dječjeg festivala i Susreta hrvatskih dječjih zborova u Splitu.

Njegova je velika zasluga što je u vremenu kada su komercijalni sadržaji sve više potiskivali dječju glazbu uporno čuvao prostor za pjesme napisane upravo za djecu. Dječja pjesma u njegovu stvaralaštvu nije bila manje vrijedna od glazbe za odrasle. Naprotiv, njegov je rad pokazivao koliko je važno razvijati glazbeni ukus, kreativnost i ljubav prema umjetnosti već od najranije dobi.

Glazbom je liječio ratne rane: Prognanici, Mali Knin, Kalandruni i zborovi diljem Dalmacije

Posebno emotivno i važno poglavlje Škarina života vezano je uz Domovinski rat. Dok su tisuće hrvatskih obitelji bile prisiljene napustiti svoje domove, on je odlučio pomoći onako kako je najbolje znao – pjesmom.

Početkom devedesetih pokrenut je Hrvatski dječji zbor Prognanici, u kojem je sudjelovalo oko 300 djece izbjeglica i prognanika. Bili su to mališani čije su živote obilježili rat, gubitak doma i odvajanje od prijatelja i obitelji. Škaro je s njima radio nastojeći im kroz glazbu vratiti barem dio bezbrižnosti djetinjstva.

Zbor je nastupao diljem Hrvatske, ali i u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj i Vatikanu. Djeca su svojim pjesmama prenosila poruku mira i svjedočila o ratnoj tragediji, ali istodobno pokazivala koliko snage i nade može biti u dječjem glasu.

Nakon rata nije prestao širiti glazbu izvan Splita. U Drnišu je osnovao i vodio dječji zbor Kalandruni, a u Kninu organizirao dječji festival Mali Knin. Bio je jedan od utemeljitelja i voditelja zbora Kostanje, osnovao je i vodio Dječji zbor Trogir, a važan dio njegova rada bio je povezan i s Triljem i cetinskim krajem.

Posebno se istaknula njegova dugogodišnja suradnja s ansamblom Djevojke s Cetine, kojemu je bio umjetnički voditelj. Njegov rad obuhvaćao je brojne glazbene projekte u Trogiru, Sinju, Drnišu i drugim dalmatinskim sredinama.

Među programima koje je organizirao bili su i Mali božićni koncert te križni put na čakavici. Njegovi su mladi izvođači redovito sudjelovali i u programima obilježavanja blagdana svetoga Dujma, čuvajući povezanost dječje glazbe sa splitskim običajima i tradicijom.

Skladao je mjuzikle, glazbu za lutkarske predstave i pisao čakavsku poeziju

Iako je široj javnosti bio najpoznatiji kao voditelj Srdelica i Malog Splita, Jovica Škaro ostavio je i iznimno bogat autorski opus koji obuhvaća glazbu, književnost, kazalište i stvaralaštvo za djecu.

Posebno su značajni njegovi dječji mjuzikli, nastali u suradnji s piscem Vedranom Matošićem. Među njima se izdvajaju „Diokles“, posvećen Dioklecijanu i antičkoj povijesti Splita, te „Marko Polo“, inspiriran životom slavnog putnika. Ti su scenski projekti izvođeni u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu i drugim hrvatskim gradovima, a spajali su glazbu, kazalište, povijest i dječju maštu.

Njihova suradnja nastavljena je i mjuziklom „Suze svetoga Lovre“, posvećenim vjerskoj i povijesnoj tematici. Glazba i libreta tih djela objavljeni su 2023. godine u dvojezičnom izdanju Dječji mjuzikli – School Musicals, kako bi ostali dostupni budućim generacijama i školama koje ih požele postavljati na pozornicu.

U Škarinu opusu nalazi se i glazba za scensko djelo o Mili Gojsalić, kao i za niz dječjih predstava i igrokaza. Skladao je za lutkarske predstave „Ježeva kućica“, „Snjeguljica i sedam patuljaka“, „Tri praščića“, „Loptica skočica“, „Božić s tatom“ i brojne druge.

Potpisivao je i ozbiljnija glazbena djela, među kojima su kantata „Cvijetu Jasenovca“, „Triljski misal“ iz 1993. godine te svečana pjesma „Majka Domovina“. Pisao je glazbu za dokumentarne filmove, prigodne recitale i mnogobrojne vokalne i instrumentalne skladbe.

Ništa manje važan nije bio ni njegov književni rad. Prve pjesme objavljivao je početkom sedamdesetih godina u časopisima Vidik i Mogućnosti, a njegovi stihovi i proza našli su mjesto u književnim zbirkama i antologijama, uključujući Antologiju čakavske poezije XX. stoljeća.

Objavio je više pjesničkih i drugih knjiga, među kojima su „Beside“, „12 ljubavnih“, „Pjesme“, „Kako si more“ i „More“, kao i knjigu posvećenu 25. obljetnici Srdelica. Uz notna izdanja i nosače zvuka ostavio je i zbirke dječjih pjesama poput „Pozdravimo djecu svijeta“, „Božić u Splitu“ i „Dida moj i ja“.

Za svoj rad primio je brojna priznanja. Među najvažnijima su Nagrada Grada Splita za životno djelo 2014. godine i Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića 2015. godine. Dobitnik je i više priznanja Splitskog festivala, Estradne nagrade Hrvatske, priznanja Croatian Music Aid te drugih nagrada za glazbeno, književno i pedagoško stvaralaštvo.

Član Hrvatskog društva skladatelja bio je od 2011. godine.

Otišao je čovjek, ali njegove pjesme ostaju generacijama Splita

Iza Jovice Škare ostalo je mnogo više od bogate biografije i dugog popisa skladbi, knjiga, festivala i nagrada. Ostala je jedna od najljepših kulturnih priča suvremenog Splita, priča u kojoj su glavnu ulogu gotovo uvijek imala djeca.

Njegovo djelo nastavilo je živjeti kroz generacije Srdelica, brojne izvođače koji su svoje prve korake napravili na Malom Splitu, kroz učenike, suradnike i glazbenike koji su imali priliku stvarati uz njega. Mnogi su iz dječjih zborova ponijeli uspomene koje se ne zaboravljaju, prve nastupe, prijateljstva, putovanja i osjećaj pripadnosti nečemu posebnom.

U gradu koji je svijetu dao mnoge velike glazbenike i skladatelje, Jovica Škaro zauzeo je posebno mjesto. Nije stvarao samo pjesme koje će djeca pjevati. Stvarao je prilike da djeca zavole glazbu, upoznaju vlastite mogućnosti i osjete ponos kada njihov trud dobije pljesak publike.

Njegova ostavština ne živi samo u notnim zapisima, knjigama i snimljenim pjesmama. Živi u generacijama nekadašnjih Srdelica, u njihovim obiteljima, prijateljstvima i uspomenama. Živi u svakoj dječjoj pjesmi koja se još uvijek čuje sa splitskih pozornica.

A možda je upravo to najveće priznanje koje jedan umjetnik može dobiti – da ono što je stvarao nastavi živjeti i kada njega više nema.

Zbogom, barba Jovica. Hvala za svaku pismu, za svako dite kojemu ste otvorili vrata glazbe i za sve ono lijepo što ste ostavili Splitu i Dalmaciji.