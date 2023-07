IMPRESIVNO I ČAROBNO Posjetili smo novi hotel na najvišim katovima novootvorenog Westgate Towera u Splitu: Prizori su fascinantni, ovo još nikad niste vidjeli...

AC Hotels by Marriott® koji je dio portfelja Marriott Bonvoy od danas debitira na hrvatskom tržištu. Brend AC Hotel by Marriott Split poslovat će na najvišim katovima novootvorenog Westgate Towera u Splitu. Riječ je o najvišem neboderu u Hrvatskoj, visokom 135 metara, s kojeg se pruža spektakularni pogled na Jadransko more i čitavu splitsku panoramu. Time će novi hotel korisnicima pružiti The Perfectly Precise Hotel™ iskustvo.

"Oduševljeni smo što širimo prisutnost Marriott Bonvoya i predstavljamo AC Hotels kroz iznimno korisničko i dizajnersko iskustvo u Hrvatskoj", rekla je Sandra Schulze-Potgieter, potpredsjednica Marriott Internationala za premium i odabrane brendove u Europi, na Bliskom istoku i u Africi.

"Split kao kulturno i turističko središte Hrvatske nudi brojne znamenitosti poput Dioklecijanove palače pod zaštitom UNESCO-a, a tu su i beskrajne mogućnosti uživanja u modernoj mediteranskoj kuhinji, uzbudljivom noćnom životu i rajskim plažama. Bez obzira je li riječ o gostima koji istražuju bogatu povijest grada, započinju avanturu po otocima ili održavaju poslovne sastanke, ovaj će hotel biti savršena baza za njihov besprijekoran doživljaj", dodala je Sandra Schulze-Potgieter.

Dizajniran od strane poznatog arhitekta Otta Barića, AC Hotel by Marriott Split, formiran je kroz čiste moderne linije i estetski proporcionalne prostore. Čista, umirujuća i topla paleta boja uz korištenje prirodnih materijala poput hrasta, patiniranog mjeda i tapeta s efektom lana, omogućuje prostorima unutar hotela međusobno stapanje dok su zajednički prostori dizajnirani kako bi pružili maksimalnu udobnost i funkcionalnost, a što ih čini savršenima za poslovne sastanke i druženje.

AC Lobby hotela obiluje umjetninama domaćih autora uključujući djela eminentnog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša. Gosti će u AC Hotelu by Marriott Split moći pronaći zbirke knjiga te albume i literaturu o arhitekturi i modi koji evociraju atmosferu profinjene galerije.

Suvremeni minimalistički dizajn 214 soba i apartmana omogućuje gostima da prostor koriste na način koji im najviše odgovara nudeći pritom dovoljno prostora za pohranu prtljage ili udobno radno mjesto. Radoznali putnici kroz potpuno ostakljeni toranj mogu uživati u pogledu na rimski akvadukt stariji od 1700 godina koji se proteže pored hotela, a iz baš svake sobe pruža se pogled na tirkizno more i impresivnu panoramu grada koji živi 24 sata na dan.

U skladu s jadranskom kulinarskom scenom, AC Hotel by Marriott Split, nudi okuse mediteranske kuhinje u restoranu Laureto pod vodstvom hrvatskog chefa Gorana Šikića. Cumano Bar nudi raznovrsne kreativne koktele i vremenske klasike s modernim twistom, uključujući signature AC Gin Tonic.

Ostali sadržaji uključuju 178 SPA s unutarnjim bazenom, saunom i parnom sobom te 325 četvornih metara prostora za sastanke koji mogu primiti do 240 ljudi. Gostima je na raspolaganju i teretana s modernom opremom Matrix.

"Otvorenje AC Hotel by Marriott Split označava uzbudljivo poglavlje za lokalnu hotelsku industriju tim više što Marriott International u Hrvatskoj debitira s brendom AC. Nadamo se značajnom doprinosu gospodarskom rastu regije kroz privlačenje poslovnih i turističkih gostiju te razvoj korporativnih partnerstava. Također, radujemo se prvim gostima u AC Hotel by Marriott Split ali i predstavljanju naše prepoznatljive ponude", izjavila je Ljubica Bauk, generalna direktorica hotela AC Hotela by Marriott Split.

Čarolija Hrvatske leži u njenim zadivljujućim prirodnim krajolicima, kristalno čistom moru i šarmantnim primorskim gradovima. Kao drugi najveći grad Hrvatske, poznat po bogatoj povijesti i impresivnoj arhitekturi, Split je ulaznica za slikovite dalmatinske otoke, poput Hvara, Brača, Šolte i Visa. Svojom izvrsnom lokacijom u centru grada, AC Hotel by Marriott Split, omogućuje lagan pristup svim popularnim atrakcijama.

O brendu AC Hotels by Marriott®

AC Hotels u svom portfelju ima više od 225 hotela u 31 zemlji svijeta. U AC Hotelima svaki trenutak je savršeno kreiran i promišljen kako bi se stvorilo besprijekorno iskustvo gostiju. Svaki AC Hotel ima posebno dizajnirane prostore koji postižu savršenu ravnotežu između oblika i funkcionalnosti. Posebno treba istaknuti AC Lounge® koji poziva goste i lokalno stanovništvo na sinergiju tijekom dana ili uživanje u spektakularno pripremljenim koktelima i tapas zalogajima navečer dok AC Kitchen nudi europski doručak svako jutro. Sve AC hotelske sobe i zajednički prostori odašilju poseban osjećaj sofisticiranosti. S modernim namještajem, odabranim umjetničkim djelima i intuitivnom tehnologijom, AC Hotels svojim gostima pruža The Perfectly Precise Hotel™ iskustvo. Za više informacija posjetite www.ac-hotels.com i pratite nas na Facebook, Twitter, i Instagram profilima. AC Hotels s ponosom sudjeluje u Marriott Bonvoy®, globalnom programu putovanja tvrtke Marriott International. Program nudi članovima izvanredan portfelj globalnih brendova, ekskluzivna iskustva putem programa Marriott Bonvoy Moments te razne druge pogodnosti. Za besplatnu registraciju ili više informacija o programu posjetite MarriottBonvoy.com.

O Marriott Bonvoy®

Marriott Bonvoy, nagrađivani putnički program tvrtke Marriott International, svojim članovima pruža pristup očaravajućim iskustvima diljem svijeta. Članovi mogu sakupljati bodove za boravke u hotelima, resortima i luksuznim kućama za odmor putem svakodnevnih kupovina kreditnim karticama. Bodovi se mogu koristiti za razna iskustva kao što su boravci u sklopu Marriott Bonvoy Moments™ programa ili kupnju luksuznih proizvoda temeljem Marriott Bonvoy Boutiques® programa. Pomoću aplikacije Marriott Bonvoy članovi uživaju u personaliziranom i beskontaktnom iskustvu što im omogućuje opuštena i sigurna putovanja. Za besplatnu registraciju i više informacija o Marriott Bonvoyu posjetite marriottbonvoy.com. Za preuzimanje aplikacije Marriott posjetite mobile-app.marriott.com. Putnici se također mogu povezati s Marriott Bonvoyem na Facebook, Twitter, Instagram i TikTok profilima.