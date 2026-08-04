IMOTSKI SE POKLONIO SVOJIM HEROJIMA Kolovrat poslao snažnu poruku: "Mnogi se svojim obiteljima nikada nisu vratili"

Uoči obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u Imotskom je odana počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Gradonačelnik Imotskoga Luka Kolovrat, zajedno s gradskim vijećnicima i predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, položio je vijenac i zapalio svijeće kod spomen-obilježja na Topani.

Počast onima koji su Hrvatskoj donijeli slobodu

Ovim dostojanstvenim činom obilježeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te obljetnica Oluje, pobjedničke operacije kojom je oslobođen najveći dio dotad okupiranoga hrvatskog teritorija.

Okupljeni su se prisjetili svih onih koji su svoje živote i zdravlje ugradili u temelje slobodne i samostalne Hrvatske.

Gradonačelnik Luka Kolovrat zahvalio je hrvatskim braniteljima na žrtvi, hrabrosti i odlučnosti zahvaljujući kojima je ostvarena hrvatska sloboda, posebno istaknuvši veliki doprinos Imoćana u obrani zemlje.

"Imoćani nisu kalkulirali s osobnom sigurnošću"

"Imoćani su se odazvali kada je bilo najteže, ne pitajući što će zauzvrat dobiti i ne kalkulirajući s osobnom sigurnošću. Borili su se na brojnim hrvatskim bojištima, a mnogi se svojim obiteljima nikada nisu vratili", poručio je Kolovrat. Naglasio je kako upravo njihova žrtva današnje generacije obvezuje na čuvanje istine o Domovinskom ratu, brigu o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima te odgovorno čuvanje države stvorene na njihovim herojskim djelima. "Zbog njih imamo obvezu čuvati istinu o Domovinskome ratu, dostojanstveno skrbiti o braniteljima i njihovim obiteljima te čuvati domovinu nastalu na njihovim herojskim djelima", zaključio je imotski gradonačelnik.