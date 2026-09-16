Imotski dobio novi vrtić: Primio 50 djece, investicija vrijedna oko 800 tisuća eura

Imotski je dobio novi dječji vrtić. U Blajburškoj ulici otvorene su prostorije Dječjeg vrtića "Modro jezero", koji djeluje u sklopu Dječjeg vrtića Imotski, a u dvije mješovite skupine smješteno je ukupno 50 djece. Prostorije je u srijedu blagoslovio imotski gvardijan i župnik fra Zoran Kutleša.

Ukupna vrijednost investicije, zajedno s uređenjem okoliša i dječjeg igrališta, iznosi oko 800 tisuća eura, kazao je imotski gradonačelnik Luka Kolovrat.

"Uspjeli smo upisati svu djecu"

Kolovrat je istaknuo kako je otvaranje novog vrtića posebno važno jer potreba za dodatnim kapacitetima postoji, a novi je objekt odmah popunjen.

"Jedna od najugodnijih stvari za gradonačelnika jest otvaranje vrtića, posebice kada za njim postoji potreba, kada je pun i kada smo uspjeli upisati svu djecu. Riječ je o vrtiću koji zadovoljava suvremene standarde, a roditelji su vrlo zadovoljni lokacijom, opremljenošću i uređenjem", rekao je Kolovrat. Zbog povećanja broja djece i rada vrtića na više lokacija trenutačno je u tijeku i natječaj za desetak novih radnih mjesta, među kojima su odgojitelji i ostalo osoblje.

U vrtiće upisano 520 djece

Ravnateljica Dječjeg vrtića Imotski Kornelija Lozo kazala je kako je u pedagoškoj godini 2026./2027., računajući sve područne objekte, upisano ukupno 520 djece.

"Sva su djeca smještena i prihvaćeni su svi valjani zahtjevi za upis", rekla je Lozo. Svi raspoloživi kapaciteti trenutačno su popunjeni, a najveći pritisak i dalje je na jasličkim skupinama.

Najavljuju nova proširenja

Grad Imotski pritom ne namjerava stati na novom vrtiću. U objektu Dječjeg vrtića "Loptica" planira se otvoriti još jedna vrtićka skupina, kao i urediti nova kuhinja jer je postojeća kuhinja u središnjem vrtiću gotovo dosegla puni kapacitet. Kolovrat je istaknuo i kako Grad posljednjih godina povećava ulaganja u predškolski odgoj i demografske mjere. Prema njegovim riječima, Imotski posljednjih pet godina bilježi pozitivan prirodni prirast, dok je ove godine u prve razrede osnovnih škola upisano 18 učenika više nego lani.