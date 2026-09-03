Imotska policija uhitila muškarca dok je zalijevao marihuanu, stabljike su mu fino narasle

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski proveli su istraživanje povezano s uzgojem droge radi daljnje preprodaje.

Policijski službenici su u srijedu, 2. rujna 2026. godine, obavljajući opservacije na brdskom području općine Runovići radi pronalaska osobe koja se bavi uzgojem droge, uhitili 31-godišnjaka dok je zalijevao posađene stabljike marihuane.

Na mjestu događaja obavljen je očevid i oduzeto je osam biljaka indijske konoplje, visine od 180 do 310 centimetara.

Muškarac je odveden u policijsku postaju, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te će protiv njega nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona.