Imotska krajina u suzama: Od mladog policajca i nogometaša (27) opraštaju se klubovi i prijatelji

Vijest o iznenadnoj smrti Marija Jakića, hrvatskog policajca i nogometaša iz Runovića, duboko je potresla Imotsku krajinu. Jakić je preminuo u subotu u 27. godini života, a od njega se emotivnim porukama opraštaju brojni prijatelji, sportski kolektivi i bivši suigrači.

Među prvima se oglasio hrvatski drugoligaš Croatia Zmijavci, za koji je Jakić tijekom karijere nastupao.

"S velikom tugom opraštamo se od našeg bivšeg igrača koji nas je iznenada napustio. Iskrena sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Počivao u miru!", poručili su iz kluba.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli NK CROATIA ZMIJAVCI (@nk_croatiazmijavci)

Od svog nekadašnjeg igrača oprostio se i NK Mračaj Runovići.

"S velikom tugom i boli opraštamo se od našeg sumještanina i bivšeg igrača. Iskrena sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Počivao u miru!", objavio je klub.

Dirljivu poruku uputila je i Udruga malog nogometa Makarska, čiji je Jakić godinama bio član i igrač PP Makarska.

"Pamtit ćemo njegov osmijeh, srčanost i ljubav prema nogometu koju je nesebično dijelio na svakom terenu. Obitelji, prijateljima, kolegama i suigračima upućujemo iskrenu i duboku sućut. Počivao u miru", stoji u objavi Udruge.

Prerani odlazak mladog policajca i sportaša ostavio je u nevjerici njegove najbliže, prijatelje i sportsku zajednicu, koja se od njega oprašta riječima zahvalnosti i sjećanjima na njegov vedar duh i predanost nogometu.