Imoćanin Mate Lončar Biljarist uz bok nogometnim velikanima: Fotografije koje pričaju sportsku povijest

Hrvatska javnost poznaje Matu Lončara Biljarista. Godinama ovaj poznati Imoćanin prati hrvatske sportaše na putu njihovih uspjeha. Bilo to onih prvih titula splitskih "žutih" u Münchenu, Zaragozi i Parizu, ili pak one prve bronce Vatrenih na pariškom "Saint-Denisu", Mate je neizostavan dio povijesnih uspjeha splitske "Jugoplastike", reći će nam nekadašnji generalni tajnik kluba s Gripa iz vremena njegovih najvećih uspjeha.

Tako je i danas Facebook stranica "Croatian Times", koja donosi vijesti iz Hrvatske na engleskom jeziku, objavila fotografije svjetskih nogometnih legendi kako poziraju s Matom Lončarom.

Naš Mate Biljarist fotografirao se s Peleom, Maradonom, Zidanom, Beckenbauerom, Cruijffom, Platinijem, Ronaldom, Šukerom i ostalim velikanima nogometa.