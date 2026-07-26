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Imoćanin Mate Lončar Biljarist uz bok nogometnim velikanima: Fotografije koje pričaju sportsku povijest

Poznati Imoćanin godinama prati najveće uspjehe hrvatskih sportaša, a njegova druženja sa svjetskim nogometnim legendama ponovno su privukla pažnju javnosti

Hrvatska javnost poznaje Matu Lončara Biljarista. Godinama ovaj poznati Imoćanin prati hrvatske sportaše na putu njihovih uspjeha. Bilo to onih prvih titula splitskih "žutih" u Münchenu, Zaragozi i Parizu, ili pak one prve bronce Vatrenih na pariškom "Saint-Denisu", Mate je neizostavan dio povijesnih uspjeha splitske "Jugoplastike", reći će nam nekadašnji generalni tajnik kluba s Gripa iz vremena njegovih najvećih uspjeha.

Tako je i danas Facebook stranica "Croatian Times", koja donosi vijesti iz Hrvatske na engleskom jeziku, objavila fotografije svjetskih nogometnih legendi kako poziraju s Matom Lončarom.

Naš Mate Biljarist fotografirao se s Peleom, Maradonom, Zidanom, Beckenbauerom, Cruijffom, Platinijem, Ronaldom, Šukerom i ostalim velikanima nogometa.

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