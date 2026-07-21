IMOĆANI NUDE VIŠE NEGO IKAD Grad Mercedesa postaje raj za mlade obitelji: Daje rekorde za bebe, pogodnosti rastu, obitelji se vraćaju!

U vrijeme kada se gotovo cijela Europa suočava s padom nataliteta i sve izraženijim demografskim izazovima, pitanje poticanja rađanja i zadržavanja mladih obitelji postaje jedno od ključnih društvenih i političkih pitanja. Prema najnovijim podacima Eurostata, u Europskoj uniji je tijekom 2024. godine rođeno 3,55 milijuna djece što je 3,3 posto manje nego godinu ranije dok je stopa fertiliteta pala na rekordno niskih 1,34 djeteta po ženi. Negativni prirodni prirast već godinama obilježava i Hrvatsku, koja se uz to suočava i s iseljavanjem radno aktivnog stanovništva te starenjem populacije.

Demografska politika stoga sve više dolazi u fokus, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini. Hrvatska je u ožujku 2024. donijela Strategiju demografske revitalizacije do 2033. godine, a u 2026. godini najavljeni su i novi zakonski okviri poput Zakona o demografskoj obnovi i izmjena sustava doplatka za djecu. Paralelno s državnim mjerama, značajnu ulogu imaju i gradovi i općine koji kroz vlastite proračune uvode različite oblike pomoći obiteljima.

Među njima se posebno ističe Grad Imotski koji prema dostupnim podacima za 2026. godinu prednjači u visini novčanih potpora za novorođenčad. Dok se iznosi u hrvatskim gradovima kreću od svega 130 do čak 11.000 eura, Imotski za prvo dijete isplaćuje 2.500 eura, čime je na samom vrhu ljestvice. No, njegova demografska politika ne zaustavlja se samo na jednokratnim naknadama. O čemu je sve riječ u razgovoru za Dalmaciju Danas otkrio nam je gradonačelnik Imotskoga Luka Kolovrat.

Raste broj imotske djece, kao i visina naknade za novorođenčad

"Grad Imotski u posljednjih nekoliko godina provodi niz demografskih mjera kojima je cilj pružiti konkretnu financijsku podršku obiteljima, potaknuti natalitet te olakšati svakodnevni život mladim obiteljima na području grada.

Kada je riječ o naknadama za novorođenu djecu, do 2025. godine za prvo dijete isplaćivalo se 10.000 kuna, odnosno 1.327,23 eura, za drugo dijete 20.000 kuna, odnosno 2.654,46 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 50.000 kuna, odnosno 6.636,14 eura.

U 2025. godini iznosi potpora povećani su te je za prvo dijete isplaćivano 2.500 eura, za drugo dijete 5.000 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 10.000 eura. Prema tome, potpora za četvrto i svako sljedeće dijete također iznosi 10.000 eura", govori nam gradonačelnik Imotskoga koji se zasigurno ponosi što se upravo njegov grad našao prvi na listi među 12 gradova u RH koji dodjeljuje potporu višu od 1.000e, tj. najvišu jer kako je već rekao Imotski roditeljima isplaćuje 2.500e za prvo dijete.

Ukupna izdvajanja za naknade za novorođenčad također su rasla.

U 2023. godini isplaćeno je 247.678,16 eura, u 2024. godini 205.555,13 eura, dok je u 2025. godini taj iznos porastao na 315.312,25 eura. Istodobno se povećavao i broj djece za koju je ostvarena naknada, s 104 u 2023. godini na 120 u 2024. te 122 u 2025. godini što upućuje na blagi pozitivan trend.

Iz Grada Imotskog ističu kako je povećanje potpora rezultat jasnog opredjeljenja da demografske mjere budu među prioritetima gradske politike.

"Povećanje iznosa potpora rezultat je opredjeljenja Grada Imotskog da demografske mjere budu jedna od najvažnijih stavki gradske politike. Cilj povećanja potpora jest pružiti snažniju konkretnu pomoć roditeljima, osobito u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta, kada su troškovi obitelji značajno povećani, ali i poslati jasnu poruku da Grad želi dodatno podupirati obitelji s djecom i ostanak mladih obitelji na području Imotskog", ističe gradonačelnik Kolovrat.

Dodajmo i to kako je u 2025. godini u Imotskom rođeno 116 djece dok je preminula 81 osoba. Prirodni prirast od 35 stanovnika potvrđuje pozitivan trend koji se posljednjih godina sve više osjeća u svakodnevnom životu grada.

Otvara se novi vrtić, proširuju se kapaciteti, stižu i tri nova dječja igrališta

Uz izravne novčane potpore, važan segment čini i sustav predškolskog odgoja. Grad Imotski subvencionira boravak djece u jaslicama i vrtićima, pri čemu roditelji za drugo dijete plaćaju upola manju cijenu, dok je za treće i svako sljedeće dijete vrtić u potpunosti besplatan. Za te je namjene u 2023. izdvojeno 45.912,28 eura, u 2024. 36.897,46 eura, a u 2025. 35.705,12 eura.

"U Gradu Imotskom postoji jedan vrtić, koji djeluje na tri različite lokacije na području grada, a upravo su završeni radovi i na novim vrtićkim prostorima u Blajburškoj ulici. Riječ je o rekonstrukciji postojeće zgrade i njezinoj prenamjeni u nove vrtićke kapacitete čime Grad Imotski odgovara na sve veće potrebe za mjestima u predškolskim programima. Novi prostor bit će namijenjen za dvije odgojno-obrazovne skupine, a obuhvaća sobe dnevnog boravka, garderobe, sanitarne čvorove, komunikacijske prostore te kuhinju s pomoćnim i servisnim prostorijama", pojašnjava nam kako Grad i ovime nastoji odgovoriti na rastuće potrebe roditelja.

Podaci pokazuju kontinuiran rast broja djece uključenih u predškolske programe.

U pedagoškoj godini 2022./2023. bilo ih je ukupno 374, u 2023./2024. 386, u 2024./2025. 394, dok je u 2025./2026. broj porastao na 462 djece što predstavlja značajan skok.

"Broj djece uključene u jasličke i vrtićke programe rastao je u posljednjim pedagoškim godinama. U pedagoškoj godini 2022./2023. u jaslice je bilo uključeno 98 djece, a u vrtić 276 djece, ukupno 374 djece. U pedagoškoj godini 2023./2024. jaslice je pohađalo 112 djece, a vrtić 274 djece, ukupno 386 djece.

U pedagoškoj godini 2024./2025. u jaslicama je bilo 111 djece, a u vrtiću 283 djece, ukupno 394 djece. U pedagoškoj godini 2025./2026. u jaslice je uključeno 119 djece, a u vrtić 343 djece, odnosno ukupno 462 djece", iznosi nam brojke gradonačelnik grada Imotskoga iz kojih je vidljiv kontinuiran rast broja djece uključene u jasličke i vrtićke programe.

Novčane potpore studentima, nagrade za izvrsne učenike, sufinanciranje prijevoza učenika,...

Grad Imotski provodi i dodatne mjere usmjerene mladima i obiteljima. Iako nema klasične stipendije, studentima dvaput godišnje isplaćuje jednokratne potpore čiji su se iznosi postupno povećavali, sufinancira produženi boravak za osnovnoškolce, nagrađuje izvrsne učenike,...

"Grad Imotski provodi i dodatne mjere usmjerene prema mladima i obiteljima. Iako Grad nema klasične stipendije za studente, studentima isplaćuje jednokratne potpore dva puta godišnje.

U svibnju 2023. godine isplaćeno je po 130 eura za 345 studenata, dok je u prosincu iste godine isplaćeno po 150 eura za 361 studenta. U travnju 2024. godine isplaćeno je po 150 eura za 336 studenata, a u studenom 2024. po 180 eura za 323 studenta. U travnju 2025. godine isplaćeno je po 180 eura za 323 studenta, dok je u studenom 2025. isplaćeno po 200 eura za 311 studenata.

Također, sufinanciramo produženi boravak za osnovnoškolce, osiguravamo nagrade za izvrsne učenike, a učenicima svake školske godine Grad Imotski osigurava radne bilježnice i likovne mape", detaljnije nam pojašnjava gradonačelnik.

Poseban naglasak u okviru demografskih mjera je stavljen na obitelji s više djece što je vidljivo upravo kroz visoke iznose naknada za novorođenčad pri čemu je potpora za treće i svako sljedeće dijete u 2025. godini iznosila 10.000 eura. Grad također sufinancira prijevoz učenika i studenata, za što je u 2025. godini izdvojeno više od 347 tisuća eura.

Iz Grada poručuju kako demografska politika mora biti dugoročna i sveobuhvatna.

"Grad Imotski smatra da demografska politika mora biti dugoročna i usmjerena na konkretne potrebe obitelji. Novčane potpore same po sebi nisu jedina mjera koja može utjecati na demografske trendove, ali su važan oblik neposredne pomoći roditeljima te dio šireg pristupa koji uključuje potporu predškolskom sustavu, studentima i mladim obiteljima. Napominjemo kako Grad Imotski sufinancira prijevoz učenika i studenata, pa je u 2025. godini u tu svrhu iz proračuna osigurano više od 347 tisuća eura.

Promišljenim politikama koje ciljano prate potrebe mladih obitelji Grad Imotski postaje grad mladih", zaključuje naš razgovor gradonačelnik Kolovrat.

Kada sve zbrojimo, podaci i mjere koje provodi Grad Imotski jasno pokazuju kako demografska politika nije samo deklarativna već konkretna i dugoročno usmjerena. Rast broja rođene djece, pozitivan prirodni prirast te sve veći interes mladih obitelji za ostanak i povratak potvrđuju da takav pristup daje rezultate.

Pozitivni demografski podaci, ulaganja u vrtiće, obrazovanje i kvalitetu života pokazuju da Imotski nastavlja graditi smjer razvoja usmjeren prema mladim obiteljima i budućim generacijama.