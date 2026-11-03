Imoćani, jeste spremni? Poznato tko nastupa za Novu u Imotskom

Nova gradska tržnica u Imotskom ove će zime postati središte blagdanskih događanja, a vrhunac programa očekuje se na Staru godinu. Grad Imotski priprema veliki novogodišnji doček uz nastup legendarnog Prljavog kazališta, dok će najmlađi Novu 2027. godinu dočekati već u podne, piše Nu.

Koncert Prljavog kazališta održat će se 31. prosinca, a poznati hrvatski rock sastav na imotsku pozornicu donosi niz hitova koji su obilježili generacije. Očekuje se dolazak brojnih građana, posjetitelja iz okolnih mjesta te gostiju iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Nova gradska tržnica neće biti rezervirana samo za večernju proslavu. Tijekom prosinca ondje se planira i veliki dječji advent, namijenjen najmlađima i njihovim obiteljima, uz blagdanske sadržaje i prigodna druženja.

Posebno zanimljiv bit će 31. prosinca, kada je u podne predviđen dječji doček Nove godine. Imotski će tako ponuditi dva programa na istoj lokaciji – dnevno slavlje za djecu i obitelji te večernji koncert za sve koji žele zajedno ispratiti 2026. i zakoračiti u 2027. godinu.

Organizacijom adventskih i novogodišnjih događanja na novoj gradskoj tržnici Grad Imotski želi dodatno oživjeti taj prostor i pretvoriti ga u mjesto okupljanja tijekom blagdanskog razdoblja.