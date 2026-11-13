Imenovana nova ravnateljica bolnice na Jankomiru, evo tko preuzima vodstvo

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu dobila je novo privremeno vodstvo nakon ostavki koje su uslijedile zbog smrti 32-godišnjeg pacijenta Kristiana Josipa Periša. Upravno vijeće Klinike na jutrošnjoj je sjednici imenovalo Lidiju Hrastić-Novak vršiteljicom dužnosti ravnateljice. Na toj će funkciji ostati do provedbe javnog natječaja za izbor novog ravnatelja ustanove.

Odluka je donesena nakon burnih događaja koji su posljednjih dana potresli zagrebačku psihijatrijsku ustanovu, a kulminirali ostavkama dosadašnje ravnateljice i još dvoje članova vodstva.

Kako je priopćeno iz Klinike, Lidija Hrastić-Novak ima višegodišnje iskustvo na upravljačkim funkcijama u zdravstvenom sustavu.

Tko je nova vršiteljica dužnosti ravnateljice?

Lidija Hrastić-Novak tijekom karijere obnašala je niz rukovodećih dužnosti u zdravstvenim ustanovama.

Među ostalim, više je godina bila ravnateljica Poliklinike Zagreb.

Od listopada 2025. do veljače 2026. godine obnašala je i dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice Doma zdravlja Zagreb – Zapad.

Sada preuzima vođenje Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u posebno osjetljivom razdoblju, dok se istražuju okolnosti smrti pacijenta i mogući propusti u postupanju.

Ministarstvo zdravstva tražilo hitno imenovanje novog vodstva

Imenovanju je prethodila reakcija Ministarstva zdravstva, koje je u četvrtak navečer od Upravnog vijeća Klinike i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zatražilo hitno imenovanje osobe koja će preuzeti odgovornost za rad ustanove.

Zahtjev je uslijedio nakon što je dosadašnja ravnateljica Majda Grah podnijela neopozivu ostavku.

Upravno vijeće njezinu je ostavku prihvatilo, a dužnosti su se povukli i njezina zamjenica te pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo.

Time je Klinika u kratkom razdoblju ostala bez više ključnih osoba u svojem vodstvu.

Smrt 32-godišnjeg pacijenta potresla javnost

Ostavke su uslijedile nakon smrti Kristiana Josipa Periša (32), koji je 21. listopada preminuo tijekom boravka u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti i otvorio ozbiljna pitanja o postupanju prema pacijentima te odgovornosti zaposlenika i uprave ustanove.

Zbog sumnje na teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor.

Važno je naglasiti da je riječ o kaznenom postupku u kojem se tek trebaju utvrditi sve okolnosti događaja i eventualna kaznena odgovornost osumnjičenih.

Istodobno se postavlja pitanje jesu li u radu ustanove postojali propusti koji su mogli utjecati na sigurnost pacijenata.

Slijedi javni natječaj za ravnatelja

Osnivačka prava nad Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan ima Grad Zagreb, dok je za imenovanje i razrješenje ravnatelja nadležno Upravno vijeće ustanove.

Lidija Hrastić-Novak Kliniku će voditi privremeno, do završetka postupka izbora novog ravnatelja putem javnog natječaja.

Njezino imenovanje prvi je korak prema uspostavi novog vodstva nakon ostavki, dok se odgovori na ključna pitanja o smrti 32-godišnjeg pacijenta još čekaju.