Imate završenu srednju školu? Sveučilište u Zadru otvara vrata građanima, umirovljenici kolegij plaćaju samo 26,55 eura

Nakon uspješno provedene inicijative tijekom ljetnog semestra prošle akademske godine, Sveučilište u Zadru nastavlja otvarati svoja vrata građanima koji žele ponovno sjesti u studentske klupe, steći nova znanja i iskusiti dio studentskog života.

Poseban naglasak stavljen je na osobe treće životne dobi, kojima se kroz kratke programe cjeloživotnog učenja pruža mogućnost da tijekom jednog semestra pohađaju kolegije iz različitih područja.

U ponudi su, među ostalim, teme iz arheologije, ekologije, agronomije, ekonomije, pomorstva, filologije, književnosti i povijesti umjetnosti.

Ne morate imati status studenta

Otvoreni kolegiji namijenjeni su osobama koje nemaju formalni status studenta. Ipak, oni koji ih upišu imaju jednake obveze na kolegiju kao i redoviti studenti.

Uvjet za upis je završena četverogodišnja srednja škola.

Polaznici koji uspješno izvrše sve predviđene obveze dobit će potvrdu o položenom kolegiju, dok će oni koji ostvare najmanje 80 posto dolazaka na nastavu dobiti potvrdu o odslušanom kolegiju.

Umirovljenicima kolegij za 26,55 eura

Cijena pohađanja jednog kolegija iznosi 100 eura s PDV-om, dok je za umirovljenike cijena znatno niža i iznosi 26,55 eura.

Moguće je istodobno odabrati i više kolegija, pod uvjetom da se termini njihove nastave ne preklapaju.

Ponudu i raspored otvorenih kolegija u zimskom semestru akademske godine 2026./2027. možete pogledati na stranicama Sveučilišta u Zadru. Zainteresirani polaznici mogu doći osobno na upis u Odjel za kvalitetu i cjeloživotno učenje radnim danom od 10 do 12 sati (Rektorat, Mihovila Pavlinovića 1, 4. kat) ili ispuniti elektronički prijavni obrazac najkasnije do 9. listopada 2026. Upisu je potrebno priložiti dokaz o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (na uvid).