Imate vozačku B kategoriju? Novo pravilo EU-a donosi veliku promjenu, ali postoji važna kvaka

Europska unija mijenja pravila o vozačkim dozvolama, a promjena bi posebno mogla zanimati ljubitelje kampiranja. Prema novoj Direktivi (EU) 2025/2205, vozači s B kategorijom moći će, uz ispunjavanje dodatnih uvjeta, upravljati motornim kamperima čija najveća dopuštena masa iznosi do 4250 kilograma, piše tportal.

Dosad je za B kategoriju vrijedio limit od 3500 kilograma, zbog čega su vozači koji su željeli upravljati težim kamperima morali imati odgovarajuću višu kategoriju. Nova pravila granicu pomiču za dodatnih 750 kilograma.

Ipak, postoji važan uvjet – sama B kategorija neće biti dovoljna. Za upravljanje kamperom težim od 3500, a do najviše 4250 kilograma, vozač će morati završiti posebnu obuku ili položiti ispit provjere vještina i ponašanja. Države članice mogu propisati i obuku i ispit.

Za tu će se svrhu na vozačkoj dozvoli koristiti europski kod 96.02, koji će označavati pravo upravljanja takvim kamperom.

Nova pravila predviđaju i mogućnost vuče prikolice, pri čemu najveća dopuštena masa cijele kombinacije kampera i prikolice može iznositi do 5000 kilograma, uz poštovanje ostalih ograničenja za konkretno vozilo i prikolicu.

Promjena je posebno zanimljiva zbog sve većih i težih kampera koji, uz putnike, vodu, prtljagu i dodatnu opremu, lako mogu prijeći dosadašnju granicu od 3500 kilograma.

Važno je, međutim, naglasiti da nova pravila ne znače da vozači u Hrvatskoj već sada s običnom B kategorijom smiju voziti kamper od četiri tone. Direktivu je potrebno prenijeti u nacionalno zakonodavstvo, a Hrvatska će morati urediti način provedbe dodatne obuke i ispita te evidentiranja novog prava na vozačkoj dozvoli.

Drugim riječima, granica za kampere pomiče se na 4250 kilograma, ali do tog će prava vozači morati doći kroz dodatne uvjete.