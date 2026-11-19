Građanima koji svoju ušteđevinu drže u bankama uskoro bi se mogla otvoriti nova mogućnost ulaganja. Vlada je na današnjoj sjednici, 19. studenoga, raspravljala o konačnom prijedlogu Zakona o hrvatskom investicijskom računu, kojim želi potaknuti građane da dio novca s bankovnih računa usmjere prema ulaganjima koja mogu donijeti veće prinose. Predviđene su porezne pogodnosti, a ukupne uplate mogle bi dosegnuti i 250.000 eura.

Hrvatska Vlada želi građanima ponuditi novi način upravljanja ušteđevinom. Riječ je o hrvatskom investicijskom računu, posebnom obliku računa putem kojeg bi građani mogli ulagati u dionice, obveznice i investicijske fondove, uz povoljniji porezni tretman.

Konačni prijedlog zakona našao se na dnevnom redu današnje sjednice Vlade, a cilj je potaknuti ulaganje dijela novca koji građani trenutačno drže na bankovnim računima.

Naime, štednja u bankama u pravilu donosi relativno niske prinose, dok ulaganja na tržištu kapitala mogu ponuditi veći potencijal zarade, ali uz određene rizike.

Građani će moći ulagati do 200.000 eura, a neki i više

Prema predstavljenom zakonskom modelu, svaki građanin mogao bi otvoriti jedan hrvatski investicijski račun kod ovlaštenog posrednika.

Osnovni limit ukupnih uplata iznosio bi 200.000 eura po osobi, dok bi se pod posebnim uvjetima mogao povećati na 250.000 eura.

Ministar financija Tomislav Ćorić na sjednici Vlade objasnio je da će građani moći slobodno raspolagati sredstvima, a administrativne obveze povezane s računom obavljat će ovlašteni posrednik.

To znači da građani ne bi morali sami voditi sve administrativne postupke koji inače prate ulaganja u financijske instrumente.

Što je s porezom na zaradu?

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na oporezivanje.

Predviđeno je da građani putem hrvatskog investicijskog računa mogu ulagati u dionice, obveznice, instrumente tržišta novca te investicijske fondove, uključujući ETF-ove, bez nastanka porezne obveze pod uvjetima propisanima zakonom.

Time bi se ulaganje trebalo učiniti jednostavnijim i privlačnijim građanima koji dosad nisu bili aktivni na tržištu kapitala.

Važno je naglasiti da porezne pogodnosti ne znače i zajamčenu zaradu. Vrijednost ulaganja može rasti, ali i padati, ovisno o kretanjima na financijskim tržištima.

Hoće li građani morati povući novac iz banaka?

Ne. Predloženi zakon ne predviđa obvezu prebacivanja štednje s postojećih bankovnih računa.

Hrvatski investicijski račun zamišljen je kao dodatna mogućnost za one koji žele dio ušteđevine dugoročno ulagati.

Pritom nije riječ o novoj vrsti tekućeg ili štednog računa u banci, nego o posebnom investicijskom računu.

Otvaranje računa bilo bi moguće kod ovlaštenih posrednika koji ispunjavaju zakonske uvjete, a njihov popis trebala bi objavljivati Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Zašto Vlada uvodi ovu promjenu?

Namjera je potaknuti građane da dio novca koji trenutačno stoji na bankovnim depozitima usmjere prema tržištu kapitala.

Takvim ulaganjem građani bi dobili mogućnost ostvarivanja potencijalno većih dugoročnih prinosa, dok bi domaće gospodarstvo dobilo dodatne izvore financiranja.

Istodobno, država želi povećati broj građana koji ulažu u financijske instrumente i ojačati hrvatsko tržište kapitala.

Kada bi novi sustav mogao zaživjeti?

Prema planiranom zakonskom okviru, hrvatski investicijski račun trebao bi biti uveden od 1. siječnja 2027. godine.

No za njegovu primjenu potrebno je dovršiti zakonodavni postupak i donijeti zakon u Hrvatskom saboru.

Za građane koji imaju ušteđevinu u banci najvažnije je da se ne uvodi nikakva obveza ulaganja. Novi račun trebao bi predstavljati dobrovoljnu alternativu klasičnoj štednji, uz porezne pogodnosti, ali i rizike koje donosi ulaganje na financijskim tržištima.