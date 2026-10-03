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Imate tinejdžera kod kuće? Tisjina nova ilustracija mogla bi vam biti itekako poznata

Tisja ponovno pogodila „u sridu“
tisja

Splitska umjetnica Tisja Kljaković Braić ponovno je jednom jednostavnom ilustracijom pogodila situaciju u kojoj će se prepoznati brojni roditelji.

Ovoga puta inspiraciju je pronašla u roditeljstvu i izazovima koje donosi pubertet.

„Oni ka roditelji diteta u pubertetu“, napisala je Tisja uz novu ilustraciju objavljenu na društvenim mrežama.

Na crtežu je prikazan dobro poznati par iz njezinih radova. Dok muškarac sjedi i pita: „Ideš maloj malo sobu poredit?“, žena stoji s kantom i metlom, ali na glavi nosi zaštitnu masku.

„E, malo...“, kratko mu odgovara.

Tisja je tako na svoj prepoznatljiv, minimalistički i humorističan način dočarala ono što mnogi roditelji tinejdžera dobro poznaju – ulazak u dječju sobu ponekad zahtijeva posebne pripreme.

Ilustracija je još jedan prizor iz svakodnevice kakve splitska umjetnica godinama pretvara u kratke, duhovite crtice u kojima se njezina publika lako prepoznaje.

 

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