Imate tinejdžera kod kuće? Tisjina nova ilustracija mogla bi vam biti itekako poznata

Splitska umjetnica Tisja Kljaković Braić ponovno je jednom jednostavnom ilustracijom pogodila situaciju u kojoj će se prepoznati brojni roditelji.

Ovoga puta inspiraciju je pronašla u roditeljstvu i izazovima koje donosi pubertet.

„Oni ka roditelji diteta u pubertetu“, napisala je Tisja uz novu ilustraciju objavljenu na društvenim mrežama.

Na crtežu je prikazan dobro poznati par iz njezinih radova. Dok muškarac sjedi i pita: „Ideš maloj malo sobu poredit?“, žena stoji s kantom i metlom, ali na glavi nosi zaštitnu masku.

„E, malo...“, kratko mu odgovara.

Tisja je tako na svoj prepoznatljiv, minimalistički i humorističan način dočarala ono što mnogi roditelji tinejdžera dobro poznaju – ulazak u dječju sobu ponekad zahtijeva posebne pripreme.

Ilustracija je još jedan prizor iz svakodnevice kakve splitska umjetnica godinama pretvara u kratke, duhovite crtice u kojima se njezina publika lako prepoznaje.