Imate teflonsku tavu u kuhinji? U Europi se zaoštrava bitka oko "vječnih kemikalija"

Tave s neprianjajućim premazom, koje se nalaze u kuhinjama milijuna Europljana, ponovno su u središtu rasprave o mogućim rizicima za zdravlje i okoliš. Dok Europska unija priprema stroža pravila za takozvane vječne kemikalije, proizvođači se suočavaju sa sve većim pritiskom organizacija za zaštitu okoliša, a francuskoj kompaniji Groupe SEB, vlasniku brenda Tefal, već prijete i mogući sudski postupci. Kako piše Libertatea.ro, iako potpuna i trenutačna zabrana takvih proizvoda još nije na snazi, rasprave o ograničavanju spornih kemijskih spojeva u Europi sve su intenzivnije. Tri europske organizacije za zaštitu okoliša uputile su službeno upozorenje kompaniji Groupe SEB, pozivajući je da prestane upotrebljavati perfluoroalkilne i polifluoroalkilne tvari, poznate pod kraticom PFAS, koje se često nazivaju i vječnim kemikalijama.

Zahtjev su uputile organizacije ClientEarth, Générations Futures i Notre Affaire à Tous, i to u vrijeme napetih pregovora u Bruxellesu o budućim europskim pravilima za ograničavanje tih postojanih onečišćujućih tvari. Aktivisti smatraju da je pristup proizvođača zastario i neprimjeren te ga dovode u pitanje i zbog odredbi francuskog zakonodavstva o dužnoj pažnji i odgovornosti poduzeća. Službena obavijest ujedno je pravni korak koji bi mogao prethoditi sudskom postupku ako kompanija u roku od tri mjeseca ne objavi plan postupnog napuštanja spornih spojeva, piše Večernji list.

U središtu rasprave nalazi se politetrafluoretilen (PTFE), sintetički polimer poznat pod trgovačkim nazivom teflon. Upotrebljava se za izradu neprianjajućih premaza koji sprječavaju lijepljenje hrane za površinu tave i olakšavaju kuhanje. Iako PTFE nije izravno klasificiran kao kancerogen, stručnjaci upozoravaju da sigurnost takvih proizvoda treba promatrati tijekom cijelog njihova životnog ciklusa, od proizvodnje do zbrinjavanja nakon uporabe. Hans Peter Arp, profesor i stručnjak za kemiju okoliša na Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije, upozorava da sam materijal može biti stabilan u uobičajenim uvjetima u kuhinji, no proizvodnja i zbrinjavanje proizvoda mogu imati znatno šire posljedice. Industrijski procesi i spaljivanje otpada mogu dovesti do emisija štetnih ostataka koji onečišćuju tlo i vodu.

Iz Groupe SEB poručili su da će proučiti zaprimljenu dokumentaciju i odgovoriti u skladu sa zakonskim obvezama. Kompanija pritom ističe da njezine industrijske aktivnosti poštuju važeće francuske i europske propise te da podliježu nadzoru nadležnih tijela. Tvrtka se, međutim, i tijekom 2025. godine suočila sa sudskim postupcima i optužbama za zavaravajuće poslovne prakse. Kritičari su joj zamjerali da je neprianjajuće premaze predstavljala kao potpuno sigurne, pritom umanjujući njihov mogući utjecaj na okoliš.

Pritisak organizacija za zaštitu okoliša dolazi u trenutku kada Europska unija priprema nova pravila kojima bi se ograničila uporaba PFAS-a u svakodnevnim proizvodima. Europska agencija za kemikalije upozorava na rizike koje te tvari predstavljaju za ljude i prirodu, dok predstavnici kemijske industrije nastoje ishoditi izuzeća koja bi ublažila učinak budućih ograničenja na poslovanje. Pokušaj zabrane neprianjajućih tava na francuskom tržištu prethodno je povučen iz konačne verzije prijedloga, nakon opetovanih intervencija proizvođača iz te industrije.

PFAS-i su razvijeni sredinom prošlog stoljeća zbog svojih svojstava, među kojima su otpornost na vodu, toplinu i masnoće. S vremenom su pronašli široku primjenu u različitim proizvodima, od vodootporne odjeće i ambalaže za hranu do proizvoda za osobnu higijenu. Zabrinutost izaziva njihova dugotrajna postojanost u okolišu. Prema navodima iz izvornog izvještaja, diljem Europe identificirano je više od 23.000 lokacija onečišćenih tim spojevima. Organizacije za zaštitu okoliša ističu da za kućanstva postoje i druge mogućnosti, poput posuđa od lijevanog željeza ili nehrđajućeg čelika. Smatraju da bi proizvođači pri razvoju i odabiru materijala trebali dati prednost zaštiti zdravlja ljudi i okoliša, piše Večernji list.