Imate sušilicu rublja? Ako primijetite ova tri znaka, odmah je ugasite

Požari uzrokovani električnim uređajima mogu izazvati katastrofalne štete i ugroziti ljudske živote, a među aparatima u kućanstvu posebno se ističu sušilice rublja. Prema podacima njemačkog Instituta za prevenciju i istraživanje šteta javnih osiguravatelja (IFS), tehnički kvarovi na uređajima čine gotovo 30 posto svih istraženih uzroka požara, pri čemu su od sušilica rizičniji jedino hladnjaci i zamrzivači.

Stručnjaci i vatrogasne službe upozoravaju na specifične rizične faktore koji ovaj koristan kućanski aparat mogu pretvoriti u opasnu buktinju, piše Fenix magazin.

Zašto sušilice rublja mogu planuti?

U sušilicama rublja na malom se prostoru susreću visoka toplina, snažan protok električne energije i lako zapaljiva vlakna tkanine:

Električni kvarovi: Kratki spojevi i električni lukovi mogu razviti ekstremno visoke temperature koje u sekundi pale plastične dijelove i kućište uređaja, a opasnost predstavljaju i oštećeni ili prikliješteni kabeli.

Nakupljene dlačice i vlakna: Ostaci tkanine koji se nakupe u blizini grijača mogu se izravno zapaliti, dok u slučaju kvara ubrzavaju širenje plamena.

Zauljena odjeća: Tkanine s ostacima ulja ili masti mogu se samozapaliti pod utjecajem dugotrajne visoke temperature sušenja.

Ovi rizici posebno su izraženi kod starijih modela uređaja, dok novije generacije imaju znatno bolju toplinsku zaštitu.

Savjeti vatrogasaca i stručnjaka za sigurnost

Njemački vatrogasni savez i osiguravajuće kuće ističu nekoliko ključnih pravila koja drastično smanjuju rizik od nesreće:

Bez produžnih kabela: Sušilica rublja nikada se ne smije spajati na razvodne letve (produžne kabele) s drugim aparatima zbog opasnosti od preopterećenja instalacija. Mora biti uključena izravno u zidnu utičnicu.

Redovito čišćenje filtera: Filter za dlačice i bubanj moraju se redovito čistiti nakon upotrebe kako bi se spriječilo nakupljanje zapaljivog materijala.

Reakcija na neobične znakove: Ako uređaj stvara čudne zvukove, širi neugodan miris po paljevini ili ima vidljiva oštećenja na kabelu i utikaču, odmah ga isključite i pozovite ovlašteni servis.

Ugradnja detektora dima: U prostoriji u kojoj se nalazi sušilica (kupaonica, praonica, podrum) preporučuje se postavljanje detektora dima za pravovremeno upozorenje.