Imate problema s vidom ili sluhom? Optika Verdi iz Splita, uz vrhunsku tehnologiju i ljudski pristup, nudi rješenja zdravlje vašeg sluha i vida

Već gotovo dva desetljeća, Verdi je sinonim za kvalitetu, stručnost i obiteljske vrijednosti u Splitu. Od 2006. godine, ovaj obiteljska tvrtka s ponosom pomaže ljudima da jasnije vide i bolje čuju svijet oko sebe. Temelj našeg rada su vrhunska usluga, najnovija tehnologija i ljudski pristup koji nas čini posebnima.

Naša je misija jednostavna – pobrinuti se za vaše zdravlje sluha i vida na profesionalan, pouzdan, topao i prijateljski način. Vjerujemo da svaki čovjek zaslužuje kvalitetan život, a on počinje jasnim vidom i dobrim sluhom.

Slušni aparati i optička rješenja po mjeri

Ekskluzivni smo zastupnici renomiranih Rexton slušnih pomagala, poznatih po vrhunskoj njemačkoj tehnologiji. Nudimo širok izbor modela koji se prilagođavaju individualnim potrebama i životnom stilu – od diskretnih aparata do onih s naprednim bežičnim funkcijama.

U ponudi su i naočalne leće i optička pomagala brenda Rodenstock, koji već više od 140 godina oblikuje standarde u svijetu optike. Naše naočalne leće izrađuju se prema vašim dioptrijskim zahtjevima i navikama, osiguravajući preciznost, udobnost i vrhunsku kvalitetu vida.

Posebno izrađujemo i individualne umetke za uši, idealne za glazbenike, sportaše i sve koji žele zaštititi svoj sluh u bučnom okruženju.

Stručnost, tehnologija i obiteljske vrijednosti

Naš stručni tim prati vas od prvog savjetovanja i pregleda, preko odabira pomagala, do konačne prilagodbe i dugoročne podrške. Ponosni smo na individualni pristup, jer svaki sluh i svaki vid su jedinstveni.

Iza nas je više od 15 godina iskustva, što jamči sigurnost i povjerenje naših klijenata. U središtu našeg posla uvijek je čovjek, a ne samo proizvod ili usluga.

Suradnjom s vodećim svjetskim proizvođačima osiguravamo pristup najnovijoj tehnologiji. Naša briga ne prestaje prodajom pomagala – mi ostajemo uz vas, pružajući stalnu podršku. Ono što nas dodatno izdvaja je topla i prijateljska atmosfera; naši klijenti često kažu da kod nas osjećaju iskrenu, domaću brigu.

Vaš Verdi u Splitu – uvijek blizu vas

Svoje povjerenje možete nam pokloniti na dvije lokacije: Spinčićeva 2b i Poljička cesta 20b. U obje poslovnice pružamo potpunu uslugu – od prvog pregleda i savjetovanja do konačne prilagodbe slušnih i optičkih pomagala.

Za sve informacije i termine, možete nas kontaktirati na 021 607 000 ili 095 300 3303, kao i putem e-maila verdi@verdi.hr.

U Verdiju vjerujemo da život treba čuti i vidjeti u punom sjaju. Naša je misija pomoći vam da ponovno otkrijete osmijeh, sigurnost i kvalitetu života.

Verdi – stručnjaci za sluh i vid u srcu Splita.