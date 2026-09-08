Imate problema s gutanjem lijekova? Dvije jednostavne tehnike mogle bi vam pomoći

Gutanje tableta mnogim ljudima predstavlja neugodno iskustvo. Neki pritom osjećaju mučninu, nagon za povraćanjem ili strah od gušenja, iako inače nemaju poteškoća s jelom i pićem. Takvi problemi mogu dovesti do izbjegavanja propisane terapije, što može negativno utjecati na zdravlje, piše Harvard Health Publishing.

Istraživači sa Sveučilišta u Heidelbergu u Njemačkoj proučavali su dvije jednostavne tehnike koje bi mogle olakšati uzimanje lijekova. Rezultate su objavili u časopisu Annals of Family Medicine, a pokazalo se da različiti pristupi mogu pomoći pri gutanju tableta i kapsula.

Metoda s plastičnom bocom za tablete

Prva tehnika namijenjena je gutanju tableta. Plastičnu bocu potrebno je napuniti vodom, tabletu staviti na jezik, a zatim usnama čvrsto obuhvatiti otvor boce. Vodu treba piti usisnim pokretom i progutati je zajedno s tabletom, pritom pazeći da usne ostanu priljubljene uz otvor kako ne bi ulazio zrak.

U istraživanju je sudjelovalo 140 ispitanika s poteškoćama pri gutanju. Kod velikih i vrlo velikih tableta metoda s bocom pokazala je poboljšanje od 60 posto u odnosu na uobičajeno uzimanje tablete s vodom iz čaše.

Za kapsule može pomoći naginjanje glave naprijed

Druga tehnika namijenjena je kapsulama. Kapsulu treba staviti na jezik i uzeti gutljaj vode, ali ga ne progutati odmah. Zatim se brada nagne prema prsima, a voda i kapsula progutaju u tom položaju.

Ova se metoda u istraživanju pokazala još uspješnijom. Sudionici su izvijestili da im je gutanje bilo lakše u 89 posto slučajeva u usporedbi s uobičajenim načinom.

Važno je, međutim, razlikovati tablete i kapsule. Naginjanje glave naprijed nije univerzalna preporuka za sve lijekove, nego tehnika koja se u navedenom istraživanju pokazala korisnom osobito za kapsule.

Kada je potreban oprez?

Istraživanje se temeljilo na subjektivnim procjenama sudionika o tome koliko im je gutanje bilo lakše. Znanstvenici nisu koristili snimanja niti mjerili fiziološke procese, pa rezultati ne znače da su ove tehnike jednako učinkovite i sigurne za svakoga.

Osobe koje imaju izražene poteškoće s gutanjem, često se zagrcavaju ili imaju problema i s hranom i tekućinom trebaju se posavjetovati s liječnikom prije isprobavanja novih metoda.

Što je disfagija?

Otežano gutanje u medicini se naziva disfagija, a može biti povezano s poremećajima mišića, živaca ili drugim zdravstvenim stanjima. Gutanje je složen proces tijekom kojega se dišni putovi privremeno zatvaraju kako hrana i tekućina ne bi dospjele u pluća.

Ako koordinacija tog procesa zakaže, može doći do zagrcavanja ili aspiracije, odnosno ulaska hrane ili tekućine u dišne putove. Zbog toga se trajne ili izražene poteškoće s gutanjem ne bi smjele zanemarivati.

Mogu li se tablete zdrobiti ili pomiješati s hranom?

Nekim osobama gutanje lijekova može biti lakše ako ih uzimaju s gustom hranom, poput kašice od jabuka ili pudinga. Međutim, prije takvog načina uzimanja potrebno je provjeriti smije li se konkretan lijek uzimati s hranom.

Isto vrijedi za drobljenje i rezanje tableta. Neki lijekovi, osobito oni s produljenim oslobađanjem ili posebnim zaštitnim omotačem, ne smiju se lomiti, drobiti ni otvarati jer se time može promijeniti njihovo djelovanje.

Ako imate poteškoća s gutanjem, pitajte ljekarnika postoji li lijek u drugom obliku, primjerice kao tekućina, prašak ili druga odgovarajuća formulacija. Nemojte samoinicijativno mijenjati način uzimanja propisane terapije.

Ako se problem ponavlja ili se javlja i pri gutanju hrane i pića, obratite se liječniku obiteljske medicine. On vas prema potrebi može uputiti na dodatnu obradu kako bi se utvrdio uzrok i pronašao siguran način liječenja.