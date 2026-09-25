Imate prijedlog kako bi se Split trebao razvijati? Grad otvara poziv za izmjene GUP-a

Grad Split pozvao je građane, poduzetnike, udruge, gradske kotareve i mjesne odbore da dostave svoje inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita te Generalnog urbanističkog plana (GUP) Splita.

Javni poziv bit će otvoren od 1. listopada do 16. studenoga 2026. godine, a raspisuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

Svi zainteresirani u tom razdoblju mogu Gradu dostaviti prijedloge i inicijative koje se odnose na izmjene dvaju ključnih dokumenata prostornog planiranja Splita.

Ispunjeni obrazac s pripadajućom dokumentacijom potrebno je poslati na e-mail adresu javnipoziv.izmjenaplanova@split.hr.

Građani kojima su potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja tijekom trajanja poziva mogu se obratiti i na adresu andrea.maslov@split.hr.

Rok za dostavljanje inicijativa istječe 16. studenoga 2026. godine.