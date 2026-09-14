Imate previše ručnika u kući? Evo zašto ih nije dobro gomilati

Kada uređujete funkcionalan dom, važno je dobro organizirati prostor, a stručnjaci za uređenje doma objašnjavaju zašto nije dobro imati prevelik broj ručnika.

Previše ručnika namijenjenih svakom članu kućanstva može učiniti da ormar izgleda pretrpano i neuredno.

Preporuka je da svaka osoba ima najmanje dva, a najviše četiri do šest ručnika. Žene uglavnom žele imati dva ručnika pri ruci – jedan za tijelo i drugi za kosu, dok muškarci i djeca u pravilu koriste manji broj ručnika, prenosi N1.

Gosti najčešće donose vlastite ručnike, no ipak je korisno imati nekoliko dodatnih kako biste bili sigurni da ih imate dovoljno kada vam netko dođe u posjet.

Ako odlučite smanjiti broj ručnika u svom domu, važno je i da ih redovito perete.