Imate li ovu namirnicu kod kuće? Hitno se povlači iz prodaje zbog povišene razine pesticida

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu kiselih krastavaca K Classic, pakiranja od 670 grama, zbog povišene koncentracije ostataka pesticida klorpirifosa, objavila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Opoziv se odnosi na proizvod LOT oznake L150626N106, barkoda 3858893130543 i roka trajanja do 8. veljače 2029. godine.

Proizvod nije u skladu s europskom uredbom o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani, navodi se u obavijesti.

Zemlja podrijetla proizvoda je Hrvatska, proizvođač je tvrtka Naturala iz Slatine, a u maloprodaji ga prodaje Kaufland Hrvatska.

Detalji o opozivu dostupni su na internetskoj stranici Kauflanda.