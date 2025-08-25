Imate još malo vremena da se pripremite: Dio Splita i okolice uskoro ostaje bez struje. Evo do kada će trajati prekid!

U ponedjeljak, 25. kolovoza u jutarnjim satima će ponovno dio Dalmacije biti bez struje i to zbog redovnih radova.

Mjesto: Split

Ulica: Put Skalica;1,3,5,7,9,11

Vrijeme: 08:30 - 14:00

Mjesto: Muć

Ulica: Potrošači;Pribude,Postinja,ramljana Crivca,Bračevića Ogorja

Vrijeme:09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Potrošači na dijelovima ulica;Lovrinačka,Sv.Liberana,Stoci,Mejaši

Vrijeme: 08:00 - 15:00

Mjesto: Sitno Gornje

Ulica: sv. Roka - istočno od škole put sv. Klementa

Vrijeme: 09:00 - 13:00