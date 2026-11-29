Zanimljivi trenutci na splitskim ulicama, neobični prizori, portreti, detalji i događaji koji su obilježili život grada mogli bi postati dio ovogodišnjeg izdanja tradicionalne fotografske izložbe Splitska.tiramola.

Prijave za 21. izdanje ove manifestacije, namijenjene mladim autoricama i autorima, otvorene su još do ponedjeljka, 30. studenoga 2026. godine, u 23:59 sati. Odabrane fotografije bit će predstavljene publici od 11. do 20. prosinca u Galeriji fotografija Fotokluba Split.

O izboru fotografija odlučuje priznati filmski autor

O tome koji će radovi biti uvršteni na ovogodišnju izložbu odlučivat će Roko Birimiša, hrvatski snimatelj, fotograf i filmski autor te diplomirani magistar filmskog snimanja.

Tijekom svoje profesionalne karijere sudjelovao je u brojnim domaćim i međunarodnim filmskim i televizijskim produkcijama, među kojima se ističu filmovi "The Union", "Faraway" i "Illyricvm". Posebno se specijalizirao za podvodno snimanje, a kao podvodni snimatelj i operater kamere radio je na projektima "Beautiful Evening, Beautiful Day", "Kiddo", televizijskoj seriji "Sram" te međunarodnoj seriji "A Taste for Murder". Za svoj rad na filmu "Tuđa posla" nominiran je za nagradu "Nikola Tanhofer", priznanje Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Uz filmski rad, Birimiša se aktivno bavi autorskom fotografijom, a svoje radove već dugi niz godina izlaže upravo na Splitskoj.tiramoli.

Ne traže se klasične razglednice Splita

Organizatori naglašavaju da cilj natječaja nije prikupljanje klasičnih fotografskih razglednica grada, već predstavljanje autentičnih trenutaka, zanimljivih ljudi, detalja i događaja koji pričaju priču o Splitu. Natječaj je namijenjen mladim autoricama i autorima do 30 godina, a svaki sudionik može prijaviti najviše pet fotografija.

Prilikom prijave potrebno je poštivati sljedeća pravila:

Fotografije moraju biti snimljene isključivo u Splitu i ne smiju biti starije od dvije godine.

Radovi moraju biti u JPEG formatu, dimenzija 40 centimetara po dužoj stranici, u rezoluciji od 300 dpi.

Fotografije moraju biti pravilno imenovane, uz prva dva slova imena i prezimena autora te naziv rada.

Fotografije ne smiju sadržavati potpise, logotipe, vodene žigove ni okvire.

Radovi nastali korištenjem umjetne inteligencije neće biti prihvaćeni.

Fotografije se šalju isključivo putem servisa za prijenos velikih datoteka, poput Jumbo Maila ili WeTransfera.

Fotografijama će pomoći i najpotrebitijima

Splitska.tiramola i ove godine ima humanitarnu dimenziju. Odabrane fotografije, uz prethodnu suglasnost njihovih autora, bit će ponuđene na prodaju u sklopu tradicionalne humanitarne akcije "A di si ti?" splitske udruge MoSt.

Na taj će način mladi fotografi, osim prilike za predstavljanje vlastitog stvaralaštva široj publici, dobiti mogućnost sudjelovanja u humanitarnoj akciji.

Evo kako se prijaviti

Zainteresirani autori poveznicu za preuzimanje fotografija trebaju poslati na adresu tiramola@split.com.hr, najkasnije do 30. studenoga u 23:59 sati. U elektroničkoj poruci potrebno je navesti ime i prezime, godinu rođenja, broj mobitela, nazive prijavljenih fotografija te odgovor na pitanje pristaje li autor na prodaju odabranih radova u humanitarne svrhe. Prijavom na natječaj autori potvrđuju da raspolažu potrebnim autorskim pravima te daju suglasnost za korištenje fotografija u svrhu promocije manifestacije, u skladu s pravilima natječaja.

Svi oni koji su proteklih mjeseci objektivom bilježili splitsku svakodnevicu imaju još malo vremena da svoje najbolje radove predstave javnosti i postanu dio 21. izdanja Splitske.tiramole.