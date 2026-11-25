Prošlo je točno 35 godina od pogibije hrvatskog branitelja Tihomira Antunovića, čovjeka koji je svoj život položio u obrani Pelješca tijekom jednog od najtežih razdoblja Domovinskog rata.

Antunović je poginuo 25. studenoga 1991. godine u Dolima na stonskom ratištu, tijekom izvršavanja borbene zadaće. Imao je samo 27 godina. Bio je zapovjednik orebićke satnije mornaričkog odreda Pelješac, a život je izgubio od posljedica eksplozije minobacačke mine. U istom napadu ranjeno je još pet njegovih suboraca.

Poginuo je braneći svoj kraj

Kraj studenoga 1991. godine bio je iznimno teško razdoblje za hrvatske branitelje na dubrovačkom području.

Neprijateljske snage pokušavale su ostvariti nadzor nad strateški važnim prometnicama i položajima, dok su hrvatski branitelji nastojali zaustaviti njihovo napredovanje i obraniti naselja na jugu zemlje. U takvim je okolnostima život izgubio i Tihomir Antunović.

Njegova pogibija ostala je duboko urezana u sjećanje obitelji, suboraca i stanovnika Pelješca, koji se svake godine prisjećaju njegove žrtve. Posebna počast Antunoviću odana je 25. studenoga 2022. godine, kada je u Vignju, povodom 31. obljetnice njegove pogibije, otkriven spomenik na novouređenom mjesnom trgu. Trg je dobio njegovo ime, a spomenik je otkrila njegova kći Stela Antunović.

Toga su dana članovi obitelji, suborci, mještani i predstavnici lokalnih vlasti odali počast poginulom zapovjedniku.

U crkvi Gospe od Rozarija služena je misa zadušnica, dok su na njegovu grobu i mjestu pogibije položeni vijenci i zapaljene svijeće.