Imao je samo 22 godine: Prije 34 godine na dubrovačkom bojištu poginuo Dalibor Jurić, pripadnik splitske 141. brigade

Na današnji dan, 13. studenoga 2026. godine, navršavaju se 34 godine od pogibije Dalibora Jurića, hrvatskog branitelja koji je život izgubio na dubrovačkom bojištu. Imao je tek 22 godine.

Rođen je 1. rujna 1970. godine u Matasima, u prominskom kraju, kao sin Ante Jurića. Njegovo ime ostalo je zabilježeno među poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a uspomenu na njegovu žrtvu čuvaju i zapisi o ratnom putu 141. brigade Hrvatske vojske.

Život prekinut u 23. godini

Dalibor Jurić poginuo je 13. studenoga 1992. godine na dubrovačkom ratištu, u vrijeme kada su hrvatske snage nastavljale osiguravati oslobođena područja i položaje na jugu Hrvatske.

Podatak o njegovoj pogibiji zabilježen je i u povijesnoj rubrici Gradoplov Hrvatskog radija – Radija Dubrovnik, dok župni list Promina iz 2013. godine donosi njegove biografske podatke i fotografiju u spomen na poginule branitelje prominskog kraja.

Dalibor je pripadao generaciji mladih ljudi čije je odrastanje prekinuo rat. U trenutku pogibije imao je samo 22 godine i nešto više od dva mjeseca.

Pripadnik brigade koja je nastala u Splitu

Posebnu poveznicu s Dalmacijom i Splitom predstavlja Daliborova pripadnost 141. brigadi Hrvatske vojske, osnovanoj 12. studenoga 1991. godine u Splitu, točno godinu i jedan dan prije njegove pogibije.

Brigada je nastala okupljanjem dragovoljaca iz Splita, Kaštela, Kaštelanske zagore, Podstrane i drugih dijelova splitskog područja. U njezin sastav ušli su pripadnici Prvog splitskog samostalnog dragovoljačkog bataljuna te dragovoljački odredi Narodne zaštite.

Tijekom Domovinskog rata brigada je djelovala na brojnim bojištima, od južne Hrvatske i drniškog područja do zadarskog zaleđa. Njezini pripadnici sudjelovali su i u oslobodilačkim operacijama, uključujući Oluju, Maestral i Južni potez.

Na ratnom putu 141. brigade poginulo je 60 njezinih pripadnika, a za doprinos obrani i oslobađanju Hrvatske postrojba je odlikovana Redom Nikole Šubića Zrinskog.

Iza svakog imena stoji jedan prekinuti život

Dalibor Jurić jedno je od imena koja se nalaze na popisu poginulih pripadnika 141. brigade. Njegova je godišnjica ujedno podsjetnik na ljudsku cijenu Domovinskog rata i mlade živote koji su zauvijek prekinuti.

Trideset i četiri godine poslije, sjećanje na Dalibora Jurića ostaje dio povijesti njegova rodnog prominskog kraja, 141. brigade i hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u obrani zemlje.

Dalibor Jurić (1. rujna 1970. – 13. studenoga 1992.)

Neka mu je vječna slava i hvala.