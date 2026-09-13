Imao je samo 21 godinu: Poginuo mladi nogometaš koji je nosio dres dalmatinskog kluba, oprostili se emotivnom porukom

Tužna vijest pogodila je nogometnu javnost u Dalmaciji i Sjevernoj Makedoniji. U dobi od samo 21 godine život je izgubio mladi nogometaš Daniel Nikolovski, koji je prošle sezone nosio dres NK Hrvatski vitez Posedarje.

Od mladog nogometaša emotivnom su se objavom oprostili iz posedarskog kluba.

„Jučer smo primili tužnu vijest. Teško je riječima opisati bol koju osjećamo. Nosio si naš dres samo šest mjeseci, a ušao si u naša srca kao da si cijeli život tu. Tvoj zarazni osmijeh, dobrota i poniznost je ono čega ćemo se sjećati kroz život. Izražavamo iskreno saučešće obitelji. Tvoj klub.“

Poginuo u teškoj prometnoj nesreći

Prema informacijama koje su objavili mediji u Sjevernoj Makedoniji, Nikolovski je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer na području planinskog prijevoja Straža, na cesti prema Gostivaru.

Nesreća se, prema tamošnjim izvještajima, dogodila oko 22:55 sati, a sudarila su se dva automobila. Nikolovski je upravljao jednim od vozila, a liječnik Hitne pomoći mogao je samo konstatirati njegovu smrt. Još tri osobe iz vozila prevezene su u bolnicu s ozljedama.

Od njega se oprostio i njegov matični FK Teteks iz Tetova, u kojem je prošao mlađe kategorije, a potom nastupao i za seniorsku momčad.

Za Hrvatski vitez upisao 15 prvenstvenih nastupa

Prema službenim podacima Hrvatskog nogometnog saveza, Daniel Nikolovski rođen je 13. srpnja 2005. u Tetovu.

Za Hrvatski vitez u sezoni 2025./26. nastupio je u 15 utakmica Treće nogometne lige Jug, a svih 15 susreta započeo je u početnoj postavi. Upisao je i dva nastupa u županijskom seniorskom kupu.

U Posedarje je stigao iz Teteksa tijekom veljače ove godine, a u kratkom razdoblju očito je ostavio snažan trag među suigračima i ljudima u klubu.

„Tvoj zarazni osmijeh, dobrota i poniznost je ono čega ćemo se sjećati kroz život“, riječi su kojima su se iz Hrvatskog viteza oprostili od mladog nogometaša.

Daniel Nikolovski imao je samo 21 godinu.