Imamo vikend rekordera kad je alkohol u pitanju: Od brojke na alkotestu boli glava

Dubrovčka prometna policija tijekom redovitog nadzora prometa zaustavila je 61-godišnjeg vozača koji je za upravljač sjeo pod znatnim utjecajem alkohola. Alkotest je pokazao čak 2,45 promila, a vozač je kažnjen novčanom kaznom i zabranom upravljanja automobilom.

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik u petak, 6. studenoga, u poslijepodnevnim satima provodili su nadzor prometa na području Župe dubrovačke.

Tom su prilikom zaustavili osobni automobil dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 61-godišnjak.

Alkotest pokazao čak 2,45 promila

Tijekom policijskog postupanja vozač je podvrgnut alkotestiranju, a rezultat je pokazao visoku koncentraciju alkohola u organizmu.

Utvrđeno mu je čak 2,45 promila alkohola, što višestruko premašuje dopuštenu granicu za vozače osobnih automobila.

Zbog počinjenog prekršaja policija ga je odmah isključila iz prometa.

Paprena kazna i tri mjeseca bez vozačke

Vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.320 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Ovaj slučaj još je jedan podsjetnik na ozbiljne opasnosti koje alkohol predstavlja u prometu, osobito kada vozači s visokim koncentracijama alkohola sjedaju za upravljač i time ugrožavaju sebe i druge sudionike u prometu.