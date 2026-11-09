Imamo vikend rekordera kad je alkohol u pitanju: Od brojke na alkotestu boli glava

Dubrovčka prometna policija tijekom redovitog nadzora prometa zaustavila je 61-godišnjeg vozača koji je za upravljač sjeo pod znatnim utjecajem alkohola. Alkotest je pokazao čak 2,45 promila, a vozač je kažnjen novčanom kaznom i zabranom upravljanja automobilom.
Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik u petak, 6. studenoga, u poslijepodnevnim satima provodili su nadzor prometa na području Župe dubrovačke.
Tom su prilikom zaustavili osobni automobil dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 61-godišnjak.
Alkotest pokazao čak 2,45 promila
Tijekom policijskog postupanja vozač je podvrgnut alkotestiranju, a rezultat je pokazao visoku koncentraciju alkohola u organizmu.
Utvrđeno mu je čak 2,45 promila alkohola, što višestruko premašuje dopuštenu granicu za vozače osobnih automobila.
Zbog počinjenog prekršaja policija ga je odmah isključila iz prometa.
Paprena kazna i tri mjeseca bez vozačke
Vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.320 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.
Ovaj slučaj još je jedan podsjetnik na ozbiljne opasnosti koje alkohol predstavlja u prometu, osobito kada vozači s visokim koncentracijama alkohola sjedaju za upravljač i time ugrožavaju sebe i druge sudionike u prometu.