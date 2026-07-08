Imamo manje turista nego lani! U Splitu ogroman pad Nijemaca, Kineza, Talijana i Poljaka, ali i veliki rast Amerikanaca

Split je u lipnju 2026. godine ostvario je ukupno 141.891 dolazak i 430.825 noćenja. U odnosu na lipanj 2025., kada je zabilježeno 149.604 dolazaka i 445.043 noćenja, to znači da je Split imao 7.713 dolazaka manje i 14.218 noćenja manje.

Izraženo u postocima, riječ je o padu od 5,2 posto u dolascima i 3,2 posto u noćenjima.

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Pad dolazaka veći je od pada noćenja, što upućuje na zanimljiv zaključak: gosti su u prosjeku ostajali nešto duže nego lani. Prosječan boravak porastao je s približno 2,97 noćenja po gostu u lipnju 2025. na oko 3,04 noćenja po gostu u lipnju 2026.

Amerikanci uvjerljivo prvi: SAD donio najveći rast u apsolutnim brojkama

Najvažnije tržište za Split u lipnju ostaje SAD. Američki turisti ostvarili su 29.411 dolazaka, što je 1.356 više nego u lipnju prošle godine. To je rast od 4,8 posto.

U noćenjima je rast još izraženiji: ostvareno je 70.984 noćenja, odnosno 4.008 više nego lani. To je rast od 6 posto.

SAD tako u ukupnim dolascima ima udio od čak 20,73 posto, dok je lani taj udio iznosio 18,75 posto. U noćenjima Amerikanci čine 16,48 posto ukupnog prometa.

Ovo je jedan od ključnih podataka lipnja. Split sve snažnije ovisi o tržištima veće platežne moći, osobito o gostima iz Sjeverne Amerike. Amerikanci ne samo da su prvi, nego su dodatno povećali razliku u odnosu na ostala tržišta.

Britanci nešto rjeđi, ali ostaju gotovo jednako dugo

Drugo najvažnije tržište je Ujedinjena Kraljevina. Britanci su u lipnju ostvarili 18.460 dolazaka, što je 549 manje nego lani. To je pad od 2,9 posto.

Ipak, noćenja su praktički ostala na istoj razini. U lipnju 2026. ostvareno je 67.331 noćenje, dok ih je lani bilo 67.219. To je vrlo blagi rast od 0,2 posto.

Drugim riječima, Britanci su došli u nešto manjem broju, ali su se zadržavali dovoljno dugo da ukupni rezultat u noćenjima ostane stabilan.

Najveći gubitnik lipnja je Njemačka

Najveći apsolutni pad među važnim tržištima bilježi Njemačka. Njemačkih gostiju bilo je 8.307, dok ih je u lipnju 2025. bilo 9.575. To je 1.268 dolazaka manje, odnosno pad od 13,2 posto.

Još je značajniji pad noćenja. Njemački turisti ostvarili su 32.266 noćenja, dok su lani imali 38.368 noćenja. To znači da je Split s njemačkog tržišta izgubio čak 6.102 noćenja, odnosno 15,9 posto.

Njemačka je i dalje jedno od najvažnijih tržišta, ali ovakav pad ne može se ignorirati. Osobito zato što se radi o tradicionalno snažnom i stabilnom emitivnom tržištu za Dalmaciju.

Španjolska je zvijezda lipnja: rast dolazaka od 21 posto, noćenja od 24 posto

Među većim tržištima najzanimljiviji rast ostvarila je Španjolska. Španjolci su u lipnju ostvarili 5.608 dolazaka, što je čak 980 više nego lani. To je rast od 21,2 posto.

Još je bolji rezultat u noćenjima. Španjolski turisti ostvarili su 13.980 noćenja, dok su lani imali 11.274. To je 2.706 noćenja više, odnosno rast od 24 posto.

Španjolska je time jedno od najugodnijih iznenađenja lipnja. U mjesecu u kojem je ukupni turistički promet pao, španjolsko tržište raslo je vrlo snažno i u dolascima i u noćenjima.

Švedska, Brazil i Norveška također snažno u plusu

Vrlo dobar lipanj imala je i Švedska. Šveđani su ostvarili 3.852 dolaska, što je 350 više nego lani. To je rast od 10 posto. U noćenjima su narasli još snažnije: s 13.286 na 15.404, odnosno za 15,9 posto.

Zanimljiv je i Brazil, koji je ostvario 2.856 dolazaka, odnosno 463 više nego lani. To je rast od 19,3 posto. U noćenjima je Brazil narastao s 5.864 na 6.966, što je rast od 18,8 posto.

U plusu je i Norveška, s 2.353 dolaska i 8.965 noćenja. Norvežani su ostvarili 12,5 posto više dolazaka i 9 posto više noćenja nego u lipnju 2025.

Ovi podaci pokazuju da dio tržišta, osobito sjever Europe i pojedine daleke zemlje, i dalje vrlo dobro reagira na Split kao urbanu, avio-dostupnu i turistički snažnu destinaciju.

Pad s Nizozemske, Poljske, Australije i Italije

Osim Njemačke, značajan pad bilježi i Nizozemska. Nizozemskih turista bilo je 3.660, dok ih je lani bilo 4.363. To je 703 dolaska manje, odnosno pad od 16,1 posto. U noćenjima je pad s 17.188 na 14.492, što je 15,7 posto manje.

Slično je i s Poljskom, koja je pala s 4.284 na 3.663 dolaska, odnosno za 14,5 posto. Noćenja su pala s 18.193 na 15.648, što je pad od 14 posto.

Pad bilježi i Australija, koja je s 6.951 pala na 5.966 dolazaka. To je pad od 14,2 posto. U noćenjima je ostvareno 14.031, što je 12 posto manje nego lani.

Slabiji je i rezultat iz Italije. Talijani su ostvarili 2.380 dolazaka, dok ih je lani bilo 2.842. To je pad od 16,3 posto. U noćenjima je pad još veći: s 7.047 na 5.789, odnosno 17,9 posto.

Azijska tržišta pod pritiskom: Kina i Koreja među najvećim gubitnicima

Posebno se ističe pad nekoliko dalekih tržišta. Kina je u lipnju 2026. ostvarila 1.908 dolazaka, dok je lani imala 3.158. To je čak 1.250 dolazaka manje, odnosno pad od 39,6 posto.

U noćenjima je Kina pala s 5.137 na 3.635, što je pad od 29,2 posto.

Značajan pad bilježi i Koreja, Republika. Dolasci su pali s 1.916 na 1.274, odnosno za 33,5 posto. U noćenjima je rezultat pao s 3.092 na 2.148, što je pad od 30,5 posto.

Pad se vidi i kod Indije, gdje su dolasci pali za 25,5 posto, a noćenja za 21,9 posto. Slabiji su i rezultati iz ostalih azijskih zemalja, Tajvana i Tajlanda.

To sugerira da je lipanj 2026. za Split bio osjetno slabiji na dijelu azijskih i dalekih tržišta.

Izrael ima najveći relativni skok, ali s male baze

Najveći relativni rast bilježi Izrael. Dolasci su porasli sa 129 na 370, što je rast od čak 186,8 posto. Noćenja su porasla s 306 na 841, odnosno za 174,8 posto.

Ipak, treba naglasiti da je riječ o manjoj bazi. U apsolutnim brojkama to je 241 dolazak više i 535 noćenja više, što je odličan rast, ali ne mijenja ukupnu turističku sliku Splita kao što to čine SAD, Španjolska, Njemačka ili Ujedinjena Kraljevina.

Domaći gosti: manje dolazaka, više noćenja

Zanimljiv je i podatak o domaćim turistima. U lipnju 2026. ostvarili su 6.827 dolazaka, dok ih je lani bilo 7.001. To je blagi pad od 2,5 posto.

No noćenja su porasla. Domaći turisti ostvarili su 14.000 noćenja, dok su lani imali 13.624. To je rast od 2,8 posto.

To znači da je domaćih gostiju bilo nešto manje, ali su ostajali duže. Njihov udio u ukupnim noćenjima porastao je s 3,06 posto na 3,25 posto.

Strani turisti i dalje nose gotovo cijeli promet

Strani turisti ostvarili su 135.064 dolaska i 416.825 noćenja. U odnosu na lani, to je 7.539 dolazaka manje i 14.594 noćenja manje.

Izraženo u postocima, strani dolasci pali su za 5,3 posto, a strana noćenja za 3,4 posto.

Unatoč padu, njihov udio ostaje dominantan. Strani gosti čine 95,19 posto dolazaka i čak 96,75 posto noćenja na području TZG Split.

To potvrđuje da je Split u lipnju gotovo potpuno ovisan o međunarodnom tržištu, osobito o nekoliko ključnih zemalja.

Lipanj slabiji od lanjskog, ali struktura gostiju se mijenja

Lipanj 2026. na području TZG Split nije dosegnuo lanjske brojke. Ukupno je ostvareno 5,2 posto manje dolazaka i 3,2 posto manje noćenja.

No ispod površine se događaju važne promjene. Amerikanci su još snažniji nego lani i uvjerljivo su prvo tržište Splita. Španjolska, Švedska, Brazil i Norveška bilježe vrlo dobre rezultate. S druge strane, zabrinjava pad s tržišta poput Njemačke, Nizozemske, Poljske, Australije, Kine i Koreje.

Najvažnija poruka lipanjskih brojki jest da Split nije izgubio atraktivnost, ali se tržišna struktura mijenja. Manje je gostiju nego lani, ali se prosječan boravak lagano produžio. To znači da turistički rezultat nije dramatično pao, ali upozorava da se za svako veliko tržište mora voditi posebna politika, jer se trendovi očito ne kreću jednako.